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TaskLayout для Windows

TaskLayout 0.5.3.0

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Описание TaskLayout 0.5.3.0Описание   Скачать TaskLayout 0.5.3.0СКАЧАТЬ (3,15 Мб) Скриншоты TaskLayout 0.5.3.0Скриншоты (3)   Статистика TaskLayout 0.5.3.0Статистика   Отзывы о TaskLayout 0.5.3.0Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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TaskLayout - небольшая утилита для настройки расположения окошек программ и приложений на рабочем столе с возможностью вызова их комбинацией из горячих клавиш. Когда Вы регулярно используете один и тот же набор программ, то теперь все эти приложения могут быть сохранены в список и восстановлены/запущены по команде пользователя.

В схеме сохраняются все основные данные окна для каждого выбранного приложения: имя программы, имя процесса, текущая директория и т.д. Когда же Вы захотите восстановить схему, то TaskLayout запустит все выбранные программы или откроет проводник, разместив все окна на заранее заданных местах. Для каждой схемы можно задать горячую клавишу для быстрого восстановления, что значительно ускорит допуск к Вашим любимым программам и приложениям.

Что нового в TaskLayout 0.5.3.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты TaskLayout:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение в работе программыОграничение доступного функционала
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 151
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДесктоп менеджеры

Отзывы о программе TaskLayout

Admin

Отзывов о программе TaskLayout 0.5.3.0 пока нет, можете добавить...

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