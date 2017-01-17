TaskLayout 0.5.3.0 Описание СКАЧАТЬ ( 3,15 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.50 из 5, всего оценок - 8 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 TaskLayout - небольшая утилита для настройки расположения окошек программ и приложений на рабочем столе с возможностью вызова их комбинацией из горячих клавиш. Когда Вы регулярно используете один и тот же набор программ, то теперь все эти приложения могут быть сохранены в список и восстановлены/запущены по команде пользователя.



В схеме сохраняются все основные данные окна для каждого выбранного приложения: имя программы, имя процесса, текущая директория и т.д. Когда же Вы захотите восстановить схему, то TaskLayout запустит все выбранные программы или откроет проводник, разместив все окна на заранее заданных местах. Для каждой схемы можно задать горячую клавишу для быстрого восстановления, что значительно ускорит допуск к Вашим любимым программам и приложениям. Что нового в TaskLayout 0.5.3.0?

Улучшения в работе программы

Исправлены ошибки Скриншоты TaskLayout: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $9.95 Ограничение в работе программы Ограничение доступного функционала Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 1 151 Разработчик SystemGoods Последнее обновление 17.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Десктоп менеджеры Отзывы о программе TaskLayout Admin Отзывов о программе TaskLayout 0.5.3.0 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости