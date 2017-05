Оцените программу!

5 Registry First Aid - мощный многофункциональный инструмент для оптимизации и очистки реестра операционной системы Windows. Использование этой программы не предусматривает специальных знаний и навыков работы с реестром, от Вас потребуется только выбирать нужные категории - остальное Registry First Aid сделает самостоятельно в автоматическом режиме. А может программа действительно много.



Во-первых, Registry First Aid сканирует ПК и находит битые, поврежденные или неиспользуемые записи реестра. Если исправить или восстановить их невозможно, то такие записи удаляются. При этом до изменений делается бекап текущей версии реестра.



Во-вторых, здесь Вы можете создать полную резервную копию реестра, чтобы при каких-либо проблемах в работе системы, связанных именно с реестром, можно было все быстро и удобно восстановить.



В-третьих, утилита позволяет сжимать и дефрагментировать реестр, делая его более отзывчивым и компактным.



В-четвертых, есть опции поиска в реестре, создания снимков реестра для сравнения, а также менеджер реестра, где Вам доступно управление программами автозапуска, удаление программ, функция "Открыть с помощью..." в контекстном меню и др.



В целом же, использование Registry First Aid сделает работу Вашего ПК более быстрой и стабильной за счет оптимизации и исправления системного реестра. Что нового в Registry First Aid 11.0.2.2455?

Обновлены языковые файлы

Исправлены ошибки