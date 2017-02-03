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4.18 из 5, всего оценок - 39 Рейтинг программы - 4.18 из 5

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5 Моя говорящая Анджела - заведите себе гламурную кошечку и воспитывайте ее с первых дней жизни до момента взросления. Помните, только от Вас зависит какой станет Анджела, поэтому ухаживайте за ней и ни в чем не отказывайте: кормите самой полезной едой, одевайте в модные наряды, приучайте к гигиене и чистоте, играйте в забавные развивающие игры и т.д.



Когда Анджела станет взрослой, то превратится в настоящую леди и отличную подружку, с которой можно и повеселиться, и поделиться секретами, и устроить модный шопинг и реализовать еще много разных интересных идей.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Моя говорящая Анджела для Android

Моя говорящая Анджела для Windows Phone