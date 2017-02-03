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Моя говорящая Анджела для iOS

Моя говорящая Анджела 2.9.1 для iPhone, iPad

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Описание Моя говорящая Анджела 2.9.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Моя говорящая Анджела 2.9.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (361 Мб) Скриншоты Моя говорящая Анджела 2.9.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Моя говорящая Анджела 2.9.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Моя говорящая Анджела 2.9.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.18 из 5, всего оценок - 39
  • Рейтинг программы - 4.18 из 5
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Моя говорящая Анджела - заведите себе гламурную кошечку и воспитывайте ее с первых дней жизни до момента взросления. Помните, только от Вас зависит какой станет Анджела, поэтому ухаживайте за ней и ни в чем не отказывайте: кормите самой полезной едой, одевайте в модные наряды, приучайте к гигиене и чистоте, играйте в забавные развивающие игры и т.д.

Когда Анджела станет взрослой, то превратится в настоящую леди и отличную подружку, с которой можно и повеселиться, и поделиться секретами, и устроить модный шопинг и реализовать еще много разных интересных идей.
 

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Моя говорящая Анджела:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 4 080
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Моя говорящая Анджела

Admin

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