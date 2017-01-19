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5 Маленький гурман - развлекательное приложение для малышей, где они попробуют свои силы в качестве шеф-повара. Здесь можно приготовить вкуснейший гамбургер из предоставленных на выбор ингредиентов, сделать фреш из самых свежих и сочных фруктов разной комбинации, угостить посетителей кафе изысканным и неповторимым мороженным, а напоследок пожарить отменный шашлык.



Всего в игре предусмотрено более 100 разных продуктов, распределенных в 4 категории, так что Ваш ребенок сможет поэкспериментировать и пофантазировать с самыми разными сочетаниями ингредиентов для каждого блюда.



Стоит отметить красочный и яркий интерфейс, а также забавные диалоги зверушек - панда, зайчик, лев. Все это несомненно заинтересует малыша и доставит немалое удовольствие от угощения друзей вкусными деликатесами собственного производства. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app