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Маленький гурман для iOS

Маленький гурман 9.1.1550 для iPhone, Ipad

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Описание Маленький гурман 9.1.1550 для iPhone, IpadОписание   Скачать Маленький гурман 9.1.1550 для iPhone, IpadСКАЧАТЬ (91.1 Мб) Скриншоты Маленький гурман 9.1.1550 для iPhone, IpadСкриншоты (14)   Статистика Маленький гурман 9.1.1550 для iPhone, IpadСтатистика   Отзывы о Маленький гурман 9.1.1550 для iPhone, IpadОтзывы (0)  
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Маленький гурман - развлекательное приложение для малышей, где они попробуют свои силы в качестве шеф-повара. Здесь можно приготовить вкуснейший гамбургер из предоставленных на выбор ингредиентов, сделать фреш из самых свежих и сочных фруктов разной комбинации, угостить посетителей кафе изысканным и неповторимым мороженным, а напоследок пожарить отменный шашлык.

Всего в игре предусмотрено более 100 разных продуктов, распределенных в 4 категории, так что Ваш ребенок сможет поэкспериментировать и пофантазировать с самыми разными сочетаниями ингредиентов для каждого блюда.

Стоит отметить красочный и яркий интерфейс, а также забавные диалоги зверушек - панда, зайчик, лев. Все это несомненно заинтересует малыша и доставит немалое удовольствие от угощения друзей вкусными деликатесами собственного производства.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Маленький гурман:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 98
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт

Отзывы о программе Маленький гурман

Admin

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