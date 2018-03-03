Simple Data Backup - одна из самых простых, но вместе с тем эффективных утилит для резервного копирования файлов и папок на Вашем ПК. В настройках программы Вам надо указать файлы/директории, для которых хотите создать бэкап, и целевой каталог, где это все будет храниться. Само копирование выполняется по установленному Вами расписанию - ежедневно в определенное время или в какой-то конкретный день недели или при входе в программу.

Что касается целевой директории, то это может быть и жесткий диск, и USB-флэшка, и сетевой диск, и даже CD/DVD-носитель. При копировании сохраняется вся идентичность основной структуры и построения папок и файлов на резервном диске. Удобно реализован механизм оповещения о предстоящем копировании и итогах бэкапа - если были какие-то ошибки, то Вы будете об этом предупреждены и сможете предпринять дополнительные меры. С Simple Backup Data ни один важный для Вас файл не будет утерян.