Simple Data Backup для Windows

Simple Data Backup 8.6

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Simple Data Backup 8.6Описание   Скачать Simple Data Backup 8.6СКАЧАТЬ (7,86 Мб) Скриншоты Simple Data Backup 8.6Скриншоты (6)   Статистика Simple Data Backup 8.6Статистика   Отзывы о Simple Data Backup 8.6Отзывы (1)  
Оцените программу!
2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Simple Data Backup - одна из самых простых, но вместе с тем эффективных утилит для резервного копирования файлов и папок на Вашем ПК. В настройках программы Вам надо указать файлы/директории, для которых хотите создать бэкап, и целевой каталог, где это все будет храниться. Само копирование выполняется по установленному Вами расписанию - ежедневно в определенное время или в какой-то конкретный день недели или при входе в программу.

Что касается целевой директории, то это может быть и жесткий диск, и USB-флэшка, и сетевой диск, и даже CD/DVD-носитель. При копировании сохраняется вся идентичность основной структуры и построения папок и файлов на резервном диске. Удобно реализован механизм оповещения о предстоящем копировании и итогах бэкапа - если были какие-то ошибки, то Вы будете об этом предупреждены и сможете предпринять дополнительные меры. С Simple Backup Data ни один важный для Вас файл не будет утерян.

Скриншоты Simple Data Backup:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 041
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

WinHex 19.5

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards

R-Drive Image 6.1 build 6109

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на

Cobian Backup 11.2.0.582

Cobian Backup - бесплатная программа, позволяющая запланировать резервирование отдельных файлов или каталогов, перенося их в определенный каталог в другие

Acronis True Image 2018 22.5.1.10640

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и

Paragon Hard Disk Manager 15 10.1.25.813

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий

Macrium Reflect 7.1.2889 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность

скачать Adguard

Отзывы о программе Simple Data Backup

Алексей про Simple Data Backup 8.0 [29-01-2016]

ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ медленно производит копирование: за 25мин. не сделал того. что обычный Explorer Windows 7 сделал за 5 мин!
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 