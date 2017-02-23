Мастерская видео-коллажей - бесплатная и простая в эксплуатации программа для мобильных устройств на базе Android, которая дает пользователю возможность быстро и легко создавать из фотографий красочные и эффектные видео-коллажи.

Достаточно лишь выбрать из галереи фотографии, после чего можно производить индивидуальную настройку коллажа, накладывая звуковые дорожки, изменяя стиль, компоновку, добавляя наклейки, фоновые изображения и текст. Полученный видео-коллаж можно сохранить в виде HD-изображения или видеофайла в формате MP4.