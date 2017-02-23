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Мастерская видео-коллажей для Android

Мастерская видео-коллажей 22.7 для Android

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Описание Мастерская видео-коллажей 22.7 для AndroidОписание   Скачать Мастерская видео-коллажей 22.7 для AndroidСКАЧАТЬ (19,78 Мб) Скриншоты Мастерская видео-коллажей 22.7 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Мастерская видео-коллажей 22.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мастерская видео-коллажей 22.7 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 6
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Мастерская видео-коллажей - бесплатная и простая в эксплуатации программа для мобильных устройств на базе Android, которая дает пользователю возможность быстро и легко создавать из фотографий красочные и эффектные видео-коллажи.

Достаточно лишь выбрать из галереи фотографии, после чего можно производить индивидуальную настройку коллажа, накладывая звуковые дорожки, изменяя стиль, компоновку, добавляя наклейки, фоновые изображения и текст. Полученный видео-коллаж можно сохранить в виде HD-изображения или видеофайла в формате MP4.

Скриншоты Мастерская видео-коллажей:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 869
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Мастерская видео-коллажей

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