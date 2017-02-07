Программы для iOS » Видео » Редакторы » Replay 3.6 для iPhone, iPad
Replay для iOS

Replay 3.6 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Replay 3.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать Replay 3.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (206 Мб) Скриншоты Replay 3.6 для iPhone, iPadСкриншоты (10)   Статистика Replay 3.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Replay 3.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Replay - один из самых лучших видеоредакторов для iOS-устройств, с помощью которого можно создавать потрясающие видеоролики собственного производства прямо на Вашем мобильном девайсе. Разработчики приложения постарались максимально упростить действия пользователя, но при этом сохранить качество и базовый функционал редактирования. И надо сказать, что у них это получилось.

Для создания Вашего фильма можно использовать как фотографии, так и видеоролики, размещая их в любой последовательности. Всего в один проект можно вместить до 200 отдельных кадров (фото и видео). После того как определились с наполнением, используйте один из 21 стилистических шаблонов для визуального преобразования и получения оригинального эффекта. Затем можно добавить текст перед началом видеоклипа или в конце, а также и любую картинку на Ваше усмотрение.

Поэкспериментируйте со звуковым сопровождением: в соответствии с выбранной темой Replay автоматически предложит несколько вариантов музыкальных треков, но можно использовать и свои. При этом прокрутка видеоклипа синхронизируется с аудиодорожкой, что делает Ваш фильм более профессиональным.

Далее надо определиться с форматом соотношения сторон видео - 1х1 или 16х9. Ну и напоследок, есть возможность ускорить/замедлить прокрутку готового видеоролика. Проект сохраняется на Вашем устройстве, но можно сразу же выложить его в Интернет - Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, на сайт Replay, а также и отправить по электронной почте своим друзьям.

В целом, с Replay Ваши обычные фотографии и видео можно превратить в интересные и захватывающие видеожурналы без специфических знаний и использования сложного программного обеспечения.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Replay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 448
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Replay

Admin

Отзывов о программе Replay 3.6 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Uber

World of Tanks Blitz

Temple Run 2

Ivideon

ICQ Mobile

AccuWeather.com

TeamViewer

Skype

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 