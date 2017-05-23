DSynchronize - один из самых простых портативных инструментов для синхронизации папок и файлов, находящихся на ПК, флешке, сетевом диске или FTP-сервере. В этой программе нет никаких сложных настроек - разработчик постарался все сделать максимально доступным даже для совершенно неопытных пользователей.



Определитесь с папкой, данные которой Вам надо синхронизировать (Источник), и местом, где будет храниться копия (Цель). В настройках можно указать дополнительные параметры по своему усмотрению:

двусторонняя синхронизация (при изменении в одной из директорий точно такие же произойдут и в другой),

добавление даты к имени папки,

ведение журнала,

копирование только новых файлов,

извлечь USB по окончании синхронизации и др.

DSynchronize может работать по расписанию. Тут доступно несколько вариантов: через определенные промежутки времени или выбор конкретных дат, дней недели и времени - используйте как Вам нужно.



Что еще стоит отметить, так это возможность запуска программы в виде службы: после всех настроек активируйте эту функцию, и тогда Вы даже не заметите присутствия DSynchronize, но при этом все параметры синхронизации будут выполняться.



Также присутствует опция синхронизации в реальном времени, когда сравнение и замена файлов на актуальные будет проводиться постоянно во время Вашей работы за ПК.



В целом, несмотря на маленький размер, DSynchronize может смело конкурировать с платными аналогами сервисов синхронизации и сравнения данных, обеспечивая для Вас надежное хранение самых актуальных версий файлов.