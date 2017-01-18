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Flickr - отличный фоторедактор для iOS-устройств от компании Yahoo с множеством инструментов и эффектов для усовершенствования Ваших снимков. Можно использовать как фотографии уже существующие на устройстве, так и сфотографировать новые и сразу же приступит к их обработке.
Здесь для Вас доступны такие элементы редактора как обрезка, поворачивание, изменение качества резкости, регулировка цветности, настройка яркости и контрастности, отображение EXIF-данных, а также и другие инструменты.
Что интересно, в Flickr Вы можете знакомиться с фотогалереями других пользователей, при желании добавлять самые интересные работы в свою коллекцию и даже прокомментировать отдельный кадр. Одним словом, фотографируйте, редактируйте и делитесь своими работами в Интернете.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app