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Flickr для iOS

Flickr 4.1.0 для iPhone, Ipad

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Описание Flickr 4.1.0 для iPhone, IpadОписание   Скачать Flickr 4.1.0 для iPhone, IpadСКАЧАТЬ (110 Мб) Скриншоты Flickr 4.1.0 для iPhone, IpadСкриншоты (5)   Статистика Flickr 4.1.0 для iPhone, IpadСтатистика   Отзывы о Flickr 4.1.0 для iPhone, IpadОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Flickr - отличный фоторедактор для iOS-устройств от компании Yahoo с множеством инструментов и эффектов для усовершенствования Ваших снимков. Можно использовать как фотографии уже существующие на устройстве, так и сфотографировать новые и сразу же приступит к их обработке.

Здесь для Вас доступны такие элементы редактора как обрезка, поворачивание, изменение качества резкости, регулировка цветности, настройка яркости и контрастности, отображение EXIF-данных, а также и другие инструменты.

Что интересно, в Flickr Вы можете знакомиться с фотогалереями других пользователей, при желании добавлять самые интересные работы в свою коллекцию и даже прокомментировать отдельный кадр. Одним словом, фотографируйте, редактируйте и делитесь своими работами в Интернете.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Flickr:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 161
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе Flickr

Admin

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