Giada для Mac

Giada 0.13.4 для Mac

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Описание Giada 0.13.4 для MacОписание   Скачать Giada 0.13.4 для MacСКАЧАТЬ (4,27 Мб) Скриншоты Giada 0.13.4 для MacСкриншоты (1)   Статистика Giada 0.13.4 для MacСтатистика   Отзывы о Giada 0.13.4 для MacОтзывы (0)  
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Giada - небольшая портативная многотрековая аудиостудия с открытым исходным кодом, с помощью которой можно легко в домашних условиях создавать различные композиции.

Программа включает в себя драм машину, секвенсор, управляемых с клавиатуры компьютера, возможность загружать и записывать до 32 дорожек, комбинируемые режимы воспроизведения, функции записи аудио с различных источников с автоматическим выбором каналов и компенсацией входной задержки, 32-битную плавающую точку и многое другое.

Что нового в Giada 0.13.4 для Mac?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Giada:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 234
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМикшеры, DJ Студии
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