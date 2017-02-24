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Soft4Boost Split Movie для Windows

Soft4Boost Split Movie 3.9.1.503

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Описание Soft4Boost Split Movie 3.9.1.503Описание   Скачать Soft4Boost Split Movie 3.9.1.503СКАЧАТЬ (72,07 Мб) Скриншоты Soft4Boost Split Movie 3.9.1.503Скриншоты (4)   Статистика Soft4Boost Split Movie 3.9.1.503Статистика   Отзывы о Soft4Boost Split Movie 3.9.1.503Отзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Soft4Boost Split Movie - простой редактор видеофайлов, который отличается отсутствием сложного и утомительного перекодирования видеоданных. Эта программа обладает базовыми функциями, чтобы откорректировать Ваши видеоролики, а именно:

  • можно разделять файл на части, выделяя нужные фрагменты,
  • объединять несколько видеоклипов с использованием разнообразных переходов между ними,
  • поддерживается функция предварительного просмотра видео,
  • встроено автоматическое определение устройства захвата видео на компьютере с возможностью записи,
  • обрезка видео при опции автоматического обнаружения сцен,
  • есть возможность добавлять главы и меню для DVD-проигрывателя.

Кроме того, в Soft4Boost Split Movie Вы можете делать скриншот экрана буквально в один клик мышки, сохраняя его в нужный Вам формат - jpeg, tif, png, bmp и др.

Что еще стоит отметить, так это достаточно широкие возможности визуального оформления программы. В настройках уже содержится более 10 разнообразных оболочек, где каждый найдет ту, которая ему по душе: Android, iPhone, iTunes, Ubuntu, Metal, MS Office 2010 и др.

Все это реализовано в дружественном и интуитивно понятном интерфейсе, что позволит Вам без труда выполнить все требуемые операции.

Скриншоты Soft4Boost Split Movie:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программывыходной файл не более 5 минут
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 789
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Soft4Boost Split Movie

OpiumForNone про Soft4Boost Split Movie 3.4.7.291 [27-03-2016]

Скачал, установил, заценил. Всё понравилось. Сохранение отредактированного видео действительно не вызывает головной боли - в настройках сохранения нужно выбрать только формат - и вуаля. Но, конечно же, меня ждал облом (куда без него). Дело в том, что разбивать видео на куски там можно только по так называемым "ключевым" кадрам, интервал между которыми составляет 0.48 сек. (для меня это очень много). Хотя кнопки "Предыдущий кадр" и "Следующий кадр" там имеются, только непонятно для чего. Вот такой подвох есть в этом редакторе.
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Анатолий про Soft4Boost Split Movie 2.1.3.135 [30-01-2015]

Вырезать кусок видео удалось без проблем. Но программа не бесплатная. Требует регистрации за деньги.
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