Soft4Boost Split Movie - простой редактор видеофайлов, который отличается отсутствием сложного и утомительного перекодирования видеоданных. Эта программа обладает базовыми функциями, чтобы откорректировать Ваши видеоролики, а именно:

можно разделять файл на части, выделяя нужные фрагменты,

объединять несколько видеоклипов с использованием разнообразных переходов между ними,

поддерживается функция предварительного просмотра видео,

встроено автоматическое определение устройства захвата видео на компьютере с возможностью записи,

обрезка видео при опции автоматического обнаружения сцен,

есть возможность добавлять главы и меню для DVD-проигрывателя.

Кроме того, в Soft4Boost Split Movie Вы можете делать скриншот экрана буквально в один клик мышки, сохраняя его в нужный Вам формат - jpeg, tif, png, bmp и др.

Что еще стоит отметить, так это достаточно широкие возможности визуального оформления программы. В настройках уже содержится более 10 разнообразных оболочек, где каждый найдет ту, которая ему по душе: Android, iPhone, iTunes, Ubuntu, Metal, MS Office 2010 и др.

Все это реализовано в дружественном и интуитивно понятном интерфейсе, что позволит Вам без труда выполнить все требуемые операции.