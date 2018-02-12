Candy Crush Saga — отправляйтесь в путешествие в волшебную страну конфет и разнообразных сладостей. На нескольких десятках красочных уровней вам предстоит собирать вместе по три и более одинаковых конфеты для того, чтобы убрать их с игрового поля. Убирая одновременно больше конфет вы получите в свое распоряжение какую-то супер-конфету, при помощи которой можно удалить сразу целы ряд, столбец, все леденцы одного определенного типа и так далее. Чтобы пройти уровень необходимо выполнить какое-то задание, при чем на разных уровнях они разные. И если вначале все будет достаточно легко, то более высокие уровни далеко не всегда можно пройти с первой попытки.

От других подобных игр Candy Crush Saga отличается очень красивой и качественной графикой, различными спецэффектами и отличным звуковым сопровождением.