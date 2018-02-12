Candy Crush Saga для Windows Phone

Candy Crush Saga 1.66.8.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Candy Crush Saga 1.66.8.0Описание   Скачать Candy Crush Saga 1.66.8.0СКАЧАТЬ (170,18 Мб) Скриншоты Candy Crush Saga 1.66.8.0Скриншоты (4)   Статистика Candy Crush Saga 1.66.8.0Статистика   Отзывы о Candy Crush Saga 1.66.8.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Candy Crush Saga — отправляйтесь в путешествие в волшебную страну конфет и разнообразных сладостей. На нескольких десятках красочных уровней вам предстоит собирать вместе по три и более одинаковых конфеты для того, чтобы убрать их с игрового поля. Убирая одновременно больше конфет вы получите в свое распоряжение какую-то супер-конфету, при помощи которой можно удалить сразу целы ряд, столбец, все леденцы одного определенного типа и так далее. Чтобы пройти уровень необходимо выполнить какое-то задание, при чем на разных уровнях они разные. И если вначале все будет достаточно легко, то более высокие уровни далеко не всегда можно пройти с первой попытки.

От других подобных игр Candy Crush Saga отличается очень красивой и качественной графикой, различными спецэффектами и отличным звуковым сопровождением.

Скриншоты Candy Crush Saga:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Английский, Испанский, Итальянскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 471
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические
 Программа Candy Crush Saga отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

4 фото 1 слово 15.9.23.1

4 фото 1 слово - отгадайте слово, объединяющее четыре фотографии. В этом приложении все слова поделены на категории (спорт, музыка, кино и т.д.). За верно угаданное

Золушка. Звездопад 1.8.0.1

Золушка. Звездопад - красочная и динамичная игра по мотивам знаменитой сказки. Собирайте непрерывные ряды цветных алмазов чтобы открывать дополнительные возможности

4 pics 1 word 1.0.0.0

4 pics 1 word - известная головоломка, в которой нужно отгадывать загаданное слово, которое объединяет все четыре фотографии на экране. Вам нужно внимательно

2048 1.2.8.0

2048 - интересная логическая игра для Windwos Phone, в которой нужно перемещать клетки с цифрами до тех пор, пока у вас не получиться число 2048. Клетки перемещаются

Gibbets 2 1.0.4.0

Gibbets 2 - спасите повешенных человечков пока они не задохнулись в петле. Перебейте веревку супер-метким выстрелом из лука. Используйте разнообразные ухищрения

Поиск слова 1.0.0.3

Поиск слова - вариант известной игры, в которой необходимо искать заданные слова вреди массива казалось бы случайно разбросанных букв русского алфавита. Они

скачать Adguard

Отзывы о программе Candy Crush Saga

Admin

Отзывов о программе Candy Crush Saga 1.66.8.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 