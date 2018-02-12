4 фото 1 слово 15.9.23.1
4 фото 1 слово - отгадайте слово, объединяющее четыре фотографии. В этом приложении все слова поделены на категории (спорт, музыка, кино и т.д.). За верно угаданное
Золушка. Звездопад 1.8.0.1
Золушка. Звездопад - красочная и динамичная игра по мотивам знаменитой сказки. Собирайте непрерывные ряды цветных алмазов чтобы открывать дополнительные возможности
4 pics 1 word 1.0.0.0
4 pics 1 word - известная головоломка, в которой нужно отгадывать загаданное слово, которое объединяет все четыре фотографии на экране. Вам нужно внимательно
2048 1.2.8.0
2048 - интересная логическая игра для Windwos Phone, в которой нужно перемещать клетки с цифрами до тех пор, пока у вас не получиться число 2048. Клетки перемещаются
Gibbets 2 1.0.4.0
Gibbets 2 - спасите повешенных человечков пока они не задохнулись в петле. Перебейте веревку супер-метким выстрелом из лука. Используйте разнообразные ухищрения
Поиск слова 1.0.0.3
Поиск слова - вариант известной игры, в которой необходимо искать заданные слова вреди массива казалось бы случайно разбросанных букв русского алфавита. Они