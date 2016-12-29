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Any.do для iOS

Any.do 4.1.0 для iPhone

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Описание Any.do 4.1.0 для iPhoneОписание   Скачать Any.do 4.1.0 для iPhoneСКАЧАТЬ (109 Мб) Скриншоты Any.do 4.1.0 для iPhoneСкриншоты (4)   Статистика Any.do 4.1.0 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Any.do 4.1.0 для iPhoneОтзывы (0)  
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Any.do - отличный органайзер всех Ваших дел, заданий и событий. Теперь все важные заметки и списки неотложных дел всегда у Вас под рукой - контролируйте их выполнение, управляя своим временем.

Создавать новую заметку очень просто. Для этого Вам доступно четыре раздела: на сегодня, на завтра, позже и без определенного времени. Соответственно, в зависимости от срочности задания Вы вносите напоминание в один из разделов. Примечательно, что в Any.do необязательно прописывать заметку - ее можно произнести вслух, а функция "речь-в-текст" распознает Ваши слова и сохранит. Это очень удобно, когда нет возможности работать с клавиатурой, да и прилично экономит время.

Что касается самих уведомлений о наступлении события, то они делятся на временные и локационные. В первом случае напоминание выдается в точно заданное время, а во втором - когда Вы появляетесь в определенном заранее месте (дом, работа, супермаркет и т.д.). Такой подход вполне рационален и позволяет не упустить ни одного важного дела. Интересно реализовано управление задачами: выполненное задание можно просто снести движением пальца, а если потрясти iPhone, то все ранее завершенные дела "вылетят" из списка мероприятий.

Что еще стоит отметить, так это возможность синхронизации с другими Вашими устройствами, так что ни одно важное дело не будет упущено, где бы Вы ни находились. В общем, легко создавайте задачи, определяйте их приоритетность, делитесь списками дел с родными и коллегами, максимально организовав и упорядочив свое время c Any.do.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Any.do:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 179
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы

Отзывы о программе Any.do

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