VertrigoServ - профессиональный пакет программ, предназначенных для установки и управления полноценного вебсервера Apache на домашнем компьютере. Поможет создать локальный сервер с множеством инструментов

phpDesigner 8.1.2

phpDesigner - мощная программа для создания, редактирования, отладки, анализа и публикации веб-страниц и приложений на языке PHP, которая подойдет как начинающим программистам, так и профессиональным разработчикам

ActivePerl 5.24.1.2402

ActivePerl - Замечательная вещь для тех, кто хоть чуть-чуть связан с Перлом или программированием для Веба. Данный пакет включает не только Perl for Win32 (транслятор, который можно установить и отдельно), но и Perl for ISAPI - plug-ins для IIS; PerlScrip

AzDGDatingLite 2.1.6

AzDGDatingLight - Это один из наиболее известных и эффектных скриптов знакомств на PHP и MySQL