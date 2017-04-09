Kandidat CMS - удобная платформа для построения сайтов на базе PHP. Главной особенностью системы является отсутствие необходимости использования баз MySQL. Из возможностей можно выделить качественную панель управления, встроенный редактор для создания страниц, модуль новостей, модуль фото-альбома, модуль гостевой книги и комментариев.
С Kandidat CMS даже не обладающий специфическими знаниями пользователь может создать простой небольшой сайт о своей фирме или интересном проекте. Разработчики специально постарались максимально упростить реализацию Ваших идей в Интернете, не только позволив быстро сделать сайт, но и в дальнейшем легко и удобно управлять своим ресурсом.
Основные возможности Kandidat CMS:
Создание категорий, подкатегорий, страниц для материалов сайта.
Добавление, редактирование и удаление последних новостей вашего проекта.
Добавление, редактирование и удаление комментариев к страницам.
Генерация ЧПУ для страниц сайта с возможностью указать вручную имя ссылки на страницу.
Встроенный визуальный редактор для редактирования страниц.
Загрузка изображений, файлов на сайт с последующей вставкой в материал.
Фото-альбом с категориями, с возможность загружать фотографии с описаниями.
Система комментариев к страницам.
Возможность выводить ссылки в список меню.
Смена шаблона сайта в один клик.
Добавление новых модулей для сайта.
Легкое "вживление" javascript и ajax-скриптов.
Редактирование HTML-кода шаблона прямо в админке.
Смена названия сайта и пароля администратора.
Модули: новости, фото-альбом, гостевая книга, поиск по сайту.
Страница обратной связи пользователей с вами.
Каптча.
Легкая переделка шаблонов под систему благодаря разделенному коду HTML и PHP. Шаблон-заготовка легко адаптируется под нашу CMS. Шаблоны можно задать разные для каждой страницы.
Что нового в Kandidat CMS 2.0.2?
Обновление связано с адаптацией файлов системы для поддержки Bootstrap - а это и хлебные крошки, и новости, и статьи, и комментарии.
VertrigoServ - профессиональный пакет программ, предназначенных для установки и управления полноценного вебсервера Apache на домашнем компьютере. Поможет создать локальный сервер с множеством инструментов
phpDesigner - мощная программа для создания, редактирования, отладки, анализа и публикации веб-страниц и приложений на языке PHP, которая подойдет как начинающим программистам, так и профессиональным разработчикам
ActivePerl - Замечательная вещь для тех, кто хоть чуть-чуть связан с Перлом или программированием для Веба. Данный пакет включает не только Perl for Win32 (транслятор, который можно установить и отдельно), но и Perl for ISAPI - plug-ins для IIS; PerlScrip