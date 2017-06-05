USB Secure для Windows

USB Secure 2.1.3

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Описание USB Secure 2.1.3Описание   Скачать USB Secure 2.1.3СКАЧАТЬ (1,4 Мб) Скриншоты USB Secure 2.1.3Скриншоты (4)   Статистика USB Secure 2.1.3Статистика   Отзывы о USB Secure 2.1.3Отзывы (1)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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USB Secure - небольшая и простая программа для установки пароля доступа к Вашей USB-флешке, SSD-диску, внешнему накопителю да и вообще любой карте памяти. Это необходимо для защиты важной и конфиденциальной информации, которая может храниться на Ваших носителях, чтобы она случайно или преднамеренно не была использована в корыстных целях.

USB Secure не имеет русской локализации, но очень проста в применении и выполнена в интуитивно понятном интерфейсе. Программа устанавливается на съемный носитель (права администратора не нужны). При первом запуске необходимо придумать хороший пароль, который будет сложно взломать, но и который Вы сможете запомнить.

Заблокировать на открытие можно как весь носитель целиком, так и выбрать отдельные папки и файлы по своему усмотрению. Теперь ни один пользователь без знания пароля не сможет открыть/отредактировать/скопировать/удалить запароленные Вами данные. Если же необходимость в контроле доступа к информации на диске отпадает, то очень легко в один клик мышки все ограничения можно снять.

Скриншоты USB Secure:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы3 дня пробный период
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 113
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа
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Отзывы о программе USB Secure

usdn77 про USB Secure 2.0.1 [20-01-2015]

Через сутки после установки,перестал работать.Требует покупки полной версии.
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