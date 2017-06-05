USB Secure - небольшая и простая программа для установки пароля доступа к Вашей USB-флешке, SSD-диску, внешнему накопителю да и вообще любой карте памяти. Это необходимо для защиты важной и конфиденциальной информации, которая может храниться на Ваших носителях, чтобы она случайно или преднамеренно не была использована в корыстных целях.

USB Secure не имеет русской локализации, но очень проста в применении и выполнена в интуитивно понятном интерфейсе. Программа устанавливается на съемный носитель (права администратора не нужны). При первом запуске необходимо придумать хороший пароль, который будет сложно взломать, но и который Вы сможете запомнить.

Заблокировать на открытие можно как весь носитель целиком, так и выбрать отдельные папки и файлы по своему усмотрению. Теперь ни один пользователь без знания пароля не сможет открыть/отредактировать/скопировать/удалить запароленные Вами данные. Если же необходимость в контроле доступа к информации на диске отпадает, то очень легко в один клик мышки все ограничения можно снять.