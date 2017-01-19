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neoSearch для Windows

neoSearch 2.80

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Описание neoSearch 2.80Описание   Скачать neoSearch 2.80СКАЧАТЬ (966 Кб) Скриншоты neoSearch 2.80Скриншоты (4)   Статистика neoSearch 2.80Статистика   Отзывы о neoSearch 2.80Отзывы (1)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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neoSearch - удобный инструмент для быстрого поиска любой информации на компьютере. Работать с приложением достаточно просто. При первом запуске программа просканирует весь Ваш ПК и как бы "сфотографирует" файловые данные. Теперь просто вводя в поисковую строку название искомого файла, в режиме реального времени в отдельном окошке Вам будут отображаться все имеющиеся на компьютере файлы и папки с указанным названием.

В настройках Вы можете определять конкретный диск или папку для поиска. Также присутствует функция автоматической индексации по расписанию, чтобы приложение обладало самым свежим списком файлов без ручного вмешательства.

В целом, работать с neoSearch легко и просто, сложных опций нет, интефейс лаконичен и понятен для интуитивного восприятия даже неопытным пользователям. Программа действительно эффективна, особенно если на компьютере очень много всевозможных файлов, найти нужный среди которых обычным способом не так-то уж и просто, либо же требует достаточно много времени.

Скриншоты neoSearch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 088
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов

Отзывы о программе neoSearch

ТарГайзен про neoSearch 2.72 [16-03-2016]

Программа простая, жаль, что по содержимому файла нельзя искать
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