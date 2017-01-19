neoSearch - удобный инструмент для быстрого поиска любой информации на компьютере. Работать с приложением достаточно просто. При первом запуске программа просканирует весь Ваш ПК и как бы "сфотографирует" файловые данные. Теперь просто вводя в поисковую строку название искомого файла, в режиме реального времени в отдельном окошке Вам будут отображаться все имеющиеся на компьютере файлы и папки с указанным названием.

В настройках Вы можете определять конкретный диск или папку для поиска. Также присутствует функция автоматической индексации по расписанию, чтобы приложение обладало самым свежим списком файлов без ручного вмешательства.

В целом, работать с neoSearch легко и просто, сложных опций нет, интефейс лаконичен и понятен для интуитивного восприятия даже неопытным пользователям. Программа действительно эффективна, особенно если на компьютере очень много всевозможных файлов, найти нужный среди которых обычным способом не так-то уж и просто, либо же требует достаточно много времени.