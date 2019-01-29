Радио для iOS

Радио 3.6.2 для iPhone, iPad

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Описание Радио 3.6.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Радио 3.6.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (95.04 Мб) Скриншоты Радио 3.6.2 для iPhone, iPadСкриншоты (9)   Статистика Радио 3.6.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Радио 3.6.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Радио - отличный клиент для доступа к огромной базе онлайн радиостанций с удобной навигацией и возможностью отбора любимых песен в свой список. После запуска приложения перед Вами откроется страничка с несколькими закладками: "Песни", "Мои станции", "Популярные", "Рекомендации" и "Новые".

В разделе "Популярные", естественно, представлен список самых востребованных и известных радиостанций. Нажав на иконку станции, начнется воспроизведение ее потока. Если хотите создать свой список радиостанций для быстрого доступа, то просто нажмите на значок звездочки на нижней панели. Перечень Ваших станций находится в закладке "Мои станции". Кстати, там же Вы сможете найти любую произвольную радиостанцию по названию и также перенести ее в список избранных.

Что касается закладок "Рекомендации" и "Новые", то здесь находятся вещатели, рекомендованные самим приложением, и, естественно, недавно добавленные в перечень доступных. На сегодня Радио поддерживает более 10 000 станций в отличном качестве.

Кроме этого, реализован поиск радиостанций по жанру (новости, поп, спорт, джаз, рок, классика, религия и др.) и по настроению (сонное, спокойное, грустное, энергичное и др.). По умолчанию показываются станции из России, но если хотите добавить радио из других стран, то существует опция смены региона, где представлено множество государств по всему миру.

Стоит отметить, что в Радио есть встроенные будильник, который разбудит Вас под звуки любимой радиостанции, и таймер выключения.

Немного о закладке "Песни". При воспроизведении песен на какой-либо станции есть возможность определить исполнителя и название композиции. Понравившиеся треки отметьте значком сердечка, и они перенесутся в "Песни", откуда Вы их сможете послушать в любое время. Однако функция определения текущей композиции платная и составляет 1,99$ (оплачивается только 1 раз).

С приложением Радио Вы всегда будете в курсе последних новостей, откроете новые направления и жанры в музыке, а также получите возможность наслаждаться любимыми песнями и композициями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Радио:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 519
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио
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