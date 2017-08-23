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Daddy Was A Thief для Android

Daddy Was A Thief 2.1.4 для Android

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Описание Daddy Was A Thief 2.1.4 для AndroidОписание   Скачать Daddy Was A Thief 2.1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (38,9 Мб) Скриншоты Daddy Was A Thief 2.1.4 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Daddy Was A Thief 2.1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Daddy Was A Thief 2.1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Daddy Was A Thief – как правило, работники банка вежливы и всегда готовы прийти на помощь, но с этим работником, явно что-то случилось. Вам нужно собрать как можно больше денег и избежать всех желающих вас поймать, включая мирных жителей и полицейских.

Все препятствия, которые вы встретите на своем пути, будь то стены или мебель, могут быть разрушены. По мере прохождения игры, персонаж можно улучшать с помощью золотых монет. У вас есть возможность изменить внешний вид главного героя, приобрести дополнительные жизни или специальные девайсы, включая магнит для сбора монет, реактивный ранец или ракету для быстрого перемещения.

Управление персонажем не потребует особых навыков и осуществляется с помощью одного пальца, после его гибели новые уровни генерируются в случайном порядке, так что вам не придется проходить заново одни и те же уровни.

Скриншоты Daddy Was A Thief:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 141
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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