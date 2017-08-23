Daddy Was A Thief – как правило, работники банка вежливы и всегда готовы прийти на помощь, но с этим работником, явно что-то случилось. Вам нужно собрать как можно больше денег и избежать всех желающих вас поймать, включая мирных жителей и полицейских.

Все препятствия, которые вы встретите на своем пути, будь то стены или мебель, могут быть разрушены. По мере прохождения игры, персонаж можно улучшать с помощью золотых монет. У вас есть возможность изменить внешний вид главного героя, приобрести дополнительные жизни или специальные девайсы, включая магнит для сбора монет, реактивный ранец или ракету для быстрого перемещения.

Управление персонажем не потребует особых навыков и осуществляется с помощью одного пальца, после его гибели новые уровни генерируются в случайном порядке, так что вам не придется проходить заново одни и те же уровни.