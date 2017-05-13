AKVIS Neon - графический инструмент для превращения обычной фотографии в яркое и светящееся изображение путем наложения неоновых эффектов и линий. Для этого Вам не нужны какие-то глубокие познания в редактировании картинок или сложная настройка программы - все выполнено в качественно продуманном и понятном интерфейсе, где уже реализовано множество готовых шаблонов с предварительными установками. Нужно лишь поэкспериментировать с Вашей фотографией на разных эффектах и выбрать наиболее подходящий.

С помощью AKVIS Neon Вы можете создавать настоящие произведения искусства - фантастические сверкающие картины, загадочные пейзажи, уникальные портреты. А можно всего лишь немного подправить и выделить отдельные визуальные элементы фотографии, сделав изображение более интересным и выразительным.

Если среди готовых шаблонов Вы не нашли нужного, то есть возможность самостоятельно установить нужные настройки для получения требуемого эффекта. Из дополнительных преимуществ программы стоит отметить опции добавления текста на фотографии, возможность выбора текстуры холста, кадрирование изображений, публикацию рисунка в сети, пакетную обработку нескольких картинок и др. инструменты.

В целом, AKVIS Neon сделает Ваши фотографии еще более радостными и захватывающими, добавив необычную сияющую изюминку. Это позволит Вам приготовить различные поздравительные открытки и приглашения, оформить рекламные листовки, создать абстрактную картину и т.д.

Программа реализована как самостоятельный продукт и как плагин для разнообразных графических редакторов - Adobe Photoshop, Corel PaintShop и др.