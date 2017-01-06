EarthDesk - интересное приложение для отображения на Вашем рабочем столе картинки нашей планеты с текущей визуализацией на ней дня и ночи. Благодаря этой программе Вы сможете наблюдать на экране своего монитора как день сменяет ночь и наоборот. EarthDesk использует интерактивную спутниковую карту, заменяя с определенной периодичностью на рабочем столе картинку планеты. Кстати, частоту обновления Вы можете настроить самостоятельно - от 1 минуты до 15 минут.

Соответственно, светлые места на карте - это там, где сейчас день, а темные - ночь. В настройках спутниковую карту можно заменить на политическую, рельефную или натуральную - как захотите. Также, есть возможность убрать ночной режим просмотра карты (будет видна вся Земля), регулировать лунный свет (реальный, полный, переменный) и позиционировать центр карты.

Для позиционирования сначала нужно в разделе "Locations" выбрать город (доступно более 10 000 мест) - тут, кроме всего, Вы еще и узнаете точные координаты выбранного города. А потом в разделе "Display" перейти в закладку "Centering" и отметить один из выбранных городов - карта на рабочем столе сместится.

Что еще стоит отметить, так это возможность отображать практически в онлайн режиме облачный покров планеты, что придает карте еще более реалистический вид, позволяя отслеживать такие явления как бури и извержения вулканов.