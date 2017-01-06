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EarthDesk для Windows

EarthDesk 7.0.2

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Описание EarthDesk 7.0.2Описание   Скачать EarthDesk 7.0.2СКАЧАТЬ (28,11 Мб) Скриншоты EarthDesk 7.0.2Скриншоты (7)   Статистика EarthDesk 7.0.2Статистика   Отзывы о EarthDesk 7.0.2Отзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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EarthDesk - интересное приложение для отображения на Вашем рабочем столе картинки нашей планеты с текущей визуализацией на ней дня и ночи. Благодаря этой программе Вы сможете наблюдать на экране своего монитора как день сменяет ночь и наоборот. EarthDesk использует интерактивную спутниковую карту, заменяя с определенной периодичностью на рабочем столе картинку планеты. Кстати, частоту обновления Вы можете настроить самостоятельно - от 1 минуты до 15 минут.

Соответственно, светлые места на карте - это там, где сейчас день, а темные - ночь. В настройках спутниковую карту можно заменить на политическую, рельефную или натуральную - как захотите. Также, есть возможность убрать ночной режим просмотра карты (будет видна вся Земля), регулировать лунный свет (реальный, полный, переменный) и позиционировать центр карты.

Для позиционирования сначала нужно в разделе "Locations" выбрать город (доступно более 10 000 мест) - тут, кроме всего, Вы еще и узнаете точные координаты выбранного города. А потом в разделе "Display" перейти в закладку "Centering" и отметить один из выбранных городов - карта на рабочем столе сместится.

Что еще стоит отметить, так это возможность отображать практически в онлайн режиме облачный покров планеты, что придает карте еще более реалистический вид, позволяя отслеживать такие явления как бури и извержения вулканов.

Скриншоты EarthDesk:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыводяной знак на рабочем столе
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 149
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбои, темы, оболочки

Отзывы о программе EarthDesk

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Отзывов о программе EarthDesk 7.0.2 пока нет, можете добавить...

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