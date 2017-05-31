PC Reviver для Windows

PC Reviver 2.16.2.6

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Описание PC Reviver 2.16.2.6Описание   Скачать PC Reviver 2.16.2.6СКАЧАТЬ (42,94 Мб) Скриншоты PC Reviver 2.16.2.6Скриншоты (9)   Статистика PC Reviver 2.16.2.6Статистика   Отзывы о PC Reviver 2.16.2.6Отзывы (3)  
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3.67 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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PC Reviver - мощный многофункциональный инструмент для настройки и оптимизации всех рабочих параметров Вашего компьютера. Программа сканирует систему Windows на наличие обновлений, диагностирует имеющиеся драйвера, проверяет реестр и мониторит мусорные файлы. Запустите анализ компьютера и дождитесь его результатов - Вам будут представлены все найденные ошибки, патчи для обновлений, новые версии драйверов и т.д. С информацией каждого раздела можно познакомится более подробно и отметить нужные на Ваш взгляд процессы оптимизации. Чтобы внести исправления просто кликните на соответствующую кнопку "Исправить".

Есть в PC Reviver и дополнительный инструментарий для удобной настройки, управления и обслуживания ПК:

  • дефрагментатор реестра,
  • менеджер автозагрузок,
  • блок резервного копирования драйверов,
  • деинсталлятор программ,
  • подробная системная информация,
  • библиотека системных процессов и др.

Что еще стоит выделить, так это встроенный помощник для решения возникающих проблем в интернет-сообществее. В этом разделе Вы можете найти описание и методы исправления различных ошибок, с которыми уже сталкивались другие пользователи. Если Ваш случай еще не описан, то задайте свой вопрос и дождитесь рекомендаций.

PC Reviver имеет стильный интерфейс и инновационный дизайн, в котором приятно работать. Если же говорить о настройках, то разработчики постарались максимально упростить задачу пользователя, ориентируя приложение на рядовых владельцев ПК, не обладающих глубокими и специфическими познаниями в области настройки компьютера.

В целом же, PC Reviver отличный помощник для восстановления и поддержания оптимальной производительности, чистоты и стабильности Вашего ПК.

Скриншоты PC Reviver:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 49.99 евро
Ограничение в работе программыфункциональные оганичения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 557
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе PC Reviver

МимоПроходимец про PC Reviver 2.0.4.28 [11-11-2015]

Подозреваю программу в шулерстве за деньги.
видимых результатов нет, а анализ фрагментации регистра дает одни и те же цифры и картинки после каждой дефрагментации.
2 | | Ответить

666 про PC Reviver 2.0.0.44 [25-06-2015]

50 долларов это даже близко не 500 деревянных. Мужик,очнись!
3 | | Ответить

Warfagolik про PC Reviver 2.0.0.44 [02-05-2015]

Прога полезная но вот где б под неё ещё и ключик добыть. т.к. покупать за 500 деревянных ну это черезчур. пологаю
8 | 2 | Ответить

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