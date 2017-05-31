PC Reviver - мощный многофункциональный инструмент для настройки и оптимизации всех рабочих параметров Вашего компьютера. Программа сканирует систему Windows на наличие обновлений, диагностирует имеющиеся драйвера, проверяет реестр и мониторит мусорные файлы. Запустите анализ компьютера и дождитесь его результатов - Вам будут представлены все найденные ошибки, патчи для обновлений, новые версии драйверов и т.д. С информацией каждого раздела можно познакомится более подробно и отметить нужные на Ваш взгляд процессы оптимизации. Чтобы внести исправления просто кликните на соответствующую кнопку "Исправить".

Есть в PC Reviver и дополнительный инструментарий для удобной настройки, управления и обслуживания ПК:

дефрагментатор реестра,

менеджер автозагрузок,

блок резервного копирования драйверов,

деинсталлятор программ,

подробная системная информация,

библиотека системных процессов и др.

Что еще стоит выделить, так это встроенный помощник для решения возникающих проблем в интернет-сообществее. В этом разделе Вы можете найти описание и методы исправления различных ошибок, с которыми уже сталкивались другие пользователи. Если Ваш случай еще не описан, то задайте свой вопрос и дождитесь рекомендаций.

PC Reviver имеет стильный интерфейс и инновационный дизайн, в котором приятно работать. Если же говорить о настройках, то разработчики постарались максимально упростить задачу пользователя, ориентируя приложение на рядовых владельцев ПК, не обладающих глубокими и специфическими познаниями в области настройки компьютера.

В целом же, PC Reviver отличный помощник для восстановления и поддержания оптимальной производительности, чистоты и стабильности Вашего ПК.