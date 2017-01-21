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Friendly Cities для iOS

Friendly Cities 1.8.9 для iPhone, iPad

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Описание Friendly Cities 1.8.9 для iPhone, iPadОписание   Скачать Friendly Cities 1.8.9 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (328 Мб) Скриншоты Friendly Cities 1.8.9 для iPhone, iPadСкриншоты (9)   Статистика Friendly Cities 1.8.9 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Friendly Cities 1.8.9 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Friendly Cities - отличный персональный гид и путеводитель по самым популярным туристическим городам мира. Здесь Вы сможете найти интересные места, посетить необычные рукотворные и природные сооружения, получить самые оптимальные маршруты передвижения и познакомиться с особой дружественной атмосферой каждого города. Тут и уютные кафешки, и винные погребки, и блошиные рынки, и праздничные фестивали, и арт-галереи, и маленькие магазинчики - всего не перечислить.

В настоящее время доступна информация по таким городам как Барселона, Москва, Лондон, Берлин, Нью Йорк, Стокгольм, Тель-Авив, Токио, Сан Франциско, Стамбул, Рио-де-Жанейро, Будапешт и Париж. Даже если Вы совсем ничего не знаете об одном из этих городов и приехали в первый раз, поверьте - с Friendly Cities Вас ждет насыщенная разнообразная программа, с которой Вы точно не соскучитесь.

Все грамотно спланировано: Вы можете выбирать как маршруты на целый день, так и посмотреть отдельные места, самостоятельно решая куда и когда идти. При этом каждая достопримечательность достаточно подробно описана, и Вы не только увидите ее своими глазами, но и узнаете много полезной информации, расширяющей Вам кругозор.

Удобно, что в Friendly Cities встроена оффлайн карта для каждого города, которая поможет вам лучше ориентироваться на местности и не заблудиться в незнакомых кварталах.

В конце хотелось бы отметить, что по итогам 2014 года приложение Friendly Cities вошло в список AppStore «Лучшее 2014», и надо сказать, вполне заслуженно.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Friendly Cities:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 121
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутешествия

Отзывы о программе Friendly Cities

Admin

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