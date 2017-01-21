Friendly Cities - отличный персональный гид и путеводитель по самым популярным туристическим городам мира. Здесь Вы сможете найти интересные места, посетить необычные рукотворные и природные сооружения, получить самые оптимальные маршруты передвижения и познакомиться с особой дружественной атмосферой каждого города. Тут и уютные кафешки, и винные погребки, и блошиные рынки, и праздничные фестивали, и арт-галереи, и маленькие магазинчики - всего не перечислить.

В настоящее время доступна информация по таким городам как Барселона, Москва, Лондон, Берлин, Нью Йорк, Стокгольм, Тель-Авив, Токио, Сан Франциско, Стамбул, Рио-де-Жанейро, Будапешт и Париж. Даже если Вы совсем ничего не знаете об одном из этих городов и приехали в первый раз, поверьте - с Friendly Cities Вас ждет насыщенная разнообразная программа, с которой Вы точно не соскучитесь.

Все грамотно спланировано: Вы можете выбирать как маршруты на целый день, так и посмотреть отдельные места, самостоятельно решая куда и когда идти. При этом каждая достопримечательность достаточно подробно описана, и Вы не только увидите ее своими глазами, но и узнаете много полезной информации, расширяющей Вам кругозор.

Удобно, что в Friendly Cities встроена оффлайн карта для каждого города, которая поможет вам лучше ориентироваться на местности и не заблудиться в незнакомых кварталах.

В конце хотелось бы отметить, что по итогам 2014 года приложение Friendly Cities вошло в список AppStore «Лучшее 2014», и надо сказать, вполне заслуженно.