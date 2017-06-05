Torrent File Editor для Windows

Torrent File Editor 0.3.5

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Torrent File Editor 0.3.5Описание   Скачать Torrent File Editor 0.3.5СКАЧАТЬ (23,61 Мб) Скриншоты Torrent File Editor 0.3.5Скриншоты (4)   Статистика Torrent File Editor 0.3.5Статистика   Отзывы о Torrent File Editor 0.3.5Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Torrent File Editor - программа для редактирования и создания .torrent файлов.

Возможности Torrent File Editor:

  • Редактирование основных записей в .torrent файле.
  • Полный доступ к внутреннему содержимому .torrent файла посредством древовидного списка или json-подобной структуры.
  • Отображение хеша .torrent файла.
  • Авторасчёт размера части при генерации нового .torrentа.
  • Добавление и удаление файлов в .torrent файле.
Скриншоты Torrent File Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 612
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен
ТОП-сегодня раздела "Файловый обмен"
 

MediaGet 2.01.3724

MediaGet - популярная программа для поиска и скачивания любых фильмов, музыки, программ, игр и т.д. с торрент-трекеров и пиринговых сетей на максимальной скорости,

SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.4.152

SHAREit - отличная программа для быстрого и удобного обмена файлами в одной Wi-Fi сети между разными устройствами, работающих на разных осях. Нет никаких ограничений

юБар 1.9.2.1

uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для

uTorrent 3.5.0 Build 43804

µTorrent - популярный клиент пиринговых p2p-сетей (протокол BitTorrent), который благодаря своей функциональности и небольшому размеру заслуженно является лидером

qBittorrent 3.3.13

QBittorrent - простой в использовании клиент файлообменной P2P-сети BitTorrent, который предлагает широкий выбор функциональных инструментов, как например

BitTorrent Free 7.9.9 Build 43389

BitTorrent - популярный клиент для работы с p2p-сетями, с помощью которого пользователь можно быстро скачивать из сети Интернет файлы большого размера, будь то

скачать Adguard

Отзывы о программе Torrent File Editor

Admin

Отзывов о программе Torrent File Editor 0.3.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 