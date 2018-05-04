Yellowpile для Windows

Yellowpile 2.53.31.763

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Описание Yellowpile 2.53.31.763Описание   Скачать Yellowpile 2.53.31.763СКАЧАТЬ (924 Кб) Скриншоты Yellowpile 2.53.31.763Скриншоты (7)   Статистика Yellowpile 2.53.31.763Статистика   Отзывы о Yellowpile 2.53.31.763Отзывы (2)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Yellowpile - простая, но весьма эффективная программа для создания и размещения стикеров на экране Вашего монитора. Работая с большим объемом информации, порой приходится делать для себя письменные заметки о важных событиях, мероприятиях или делах. Одним из самых распространенных видов таких заметок являются стикеры-напоминалки - небольшие желтенькие листочки с клейкой полосой для размещения на дисплее.

Yellowpile - это цифровой стикер с расширенными полезными возможностями. Во-первых, тут у Вас есть возможность изменить цвет наклейки и текста - зеленый, голубой, красный и т.д. Во-вторых, стикеры могут прятаться за другими программами, не мешая полноценной работе за ПК. В-третьих, здесь имеется простеньких планировщик: даже если стикер скрыт, в установленное время Вам будет подан либо звуковой сигнал, либо всплывающее сообщение, либо заметка начнет трястись, а можно и все вместе - как захотите.

Удаленные стикеры хранятся в корзине. Если через какое-то время Вам понадобится снова сделать похожее напоминание, то просто вытащите его из корзины и отредактируйте. В общем-то, программа получилась достаточно яркой, полезной и удобной утилитой, с которой ни одно важное событие не будет упущено, а нужные подсказки всегда будут под рукой.

Что нового в Yellowpile 2.53.31.763?
  • При закрытии последнего стикера, программа не удаляла себя с автозагрузки.
  • Доработан механизм экспорта стикеров с профиля предыдущих версий программы.
  • Исправлен, согласно национальным стандартам, формат представления даты создания стикера и срабатывания планировщика. Проявлялось в англоязычном варианте.
  • Доработан интерфейс диалога планировщика. Добавлен отдельный контрол установки времени.
  • Доработан интерфейс программы.
  • Исправлены внутренние ошибки диалогов "О программе" и "Настройки".
  • Убраны мелкие ошибки в механизме проверки обновлений.
Скриншоты Yellowpile:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 335
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки
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Yellowpile - простая, но весьма эффективная программа для создания и размещения стикеров на экране Вашего монитора

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Отзывы о программе Yellowpile

мария про Yellowpile 1.20.10 [13-11-2015]

Именно то, что искала, на урезанной версии винды нет стандартных стикеров, эта программа по удобству максимально близка.
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Татьяна про Yellowpile 1.7.6 [22-04-2015]

Скачала програмку, почему то нет настроек звука, времени и т.д.
В скриншотах все выглядит по другому
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