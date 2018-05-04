Yellowpile - простая, но весьма эффективная программа для создания и размещения стикеров на экране Вашего монитора. Работая с большим объемом информации, порой приходится делать для себя письменные заметки о важных событиях, мероприятиях или делах. Одним из самых распространенных видов таких заметок являются стикеры-напоминалки - небольшие желтенькие листочки с клейкой полосой для размещения на дисплее.

Yellowpile - это цифровой стикер с расширенными полезными возможностями. Во-первых, тут у Вас есть возможность изменить цвет наклейки и текста - зеленый, голубой, красный и т.д. Во-вторых, стикеры могут прятаться за другими программами, не мешая полноценной работе за ПК. В-третьих, здесь имеется простеньких планировщик: даже если стикер скрыт, в установленное время Вам будет подан либо звуковой сигнал, либо всплывающее сообщение, либо заметка начнет трястись, а можно и все вместе - как захотите.

Удаленные стикеры хранятся в корзине. Если через какое-то время Вам понадобится снова сделать похожее напоминание, то просто вытащите его из корзины и отредактируйте. В общем-то, программа получилась достаточно яркой, полезной и удобной утилитой, с которой ни одно важное событие не будет упущено, а нужные подсказки всегда будут под рукой.