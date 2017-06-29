Brushstroke - отличное графическое приложение для iOS-устройств, с помощью которого Вы превратите обычные фотографии в высокохудожественные рисованные картины. Просто выберите фотографию на Вашем девайсе или сфотографируйте новую. А дальше начинается самое интересное - фотоснимок автоматически преобразуется в произведение живописи.

В Brushstroke нет традиционных графических инструментов, тут реализовано несколько шаблонов с разной стилистикой готовой работы - классика, барокко, абстракционизм и другие. Каждый шаблон доступен для редактирование - яркость цветов, контрастность, инверсия, баланс оттенков и т.д. Также Вы сами можете выбрать холст и его текстуру, что придает рисунку натуральный и реалистичный вид. В конце добавьте подпись на картине, как у настоящих мастеров живописи.

Проект можно сохранить на устройстве, а также разместить в социальных сетях Instagram, Twitter или Facebook.

Стоит отметить, что Brushstroke интегрирован с сервисом CanvasPop - это дает возможность распечатать Вашу работу на холсте, "упрятать" в рамку и получить по почте к себе домой.

Основные возможности Brushstroke: