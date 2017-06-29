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Brushstroke для iOS

Brushstroke 3.2 для iPhone, iPad

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Описание Brushstroke 3.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Brushstroke 3.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (61.5 Мб) Скриншоты Brushstroke 3.2 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Brushstroke 3.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Brushstroke 3.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Brushstroke - отличное графическое приложение для iOS-устройств, с помощью которого Вы превратите обычные фотографии в высокохудожественные рисованные картины. Просто выберите фотографию на Вашем девайсе или сфотографируйте новую. А дальше начинается самое интересное - фотоснимок автоматически преобразуется в произведение живописи.

В Brushstroke нет традиционных графических инструментов, тут реализовано несколько шаблонов с разной стилистикой готовой работы - классика, барокко, абстракционизм и другие. Каждый шаблон доступен для редактирование - яркость цветов, контрастность, инверсия, баланс оттенков и т.д. Также Вы сами можете выбрать холст и его текстуру, что придает рисунку натуральный и реалистичный вид. В конце добавьте подпись на картине, как у настоящих мастеров живописи.

Проект можно сохранить на устройстве, а также разместить в социальных сетях Instagram, Twitter или Facebook.

Стоит отметить, что Brushstroke интегрирован с сервисом CanvasPop - это дает возможность распечатать Вашу работу на холсте, "упрятать" в рамку и получить по почте к себе домой.

Основные возможности Brushstroke:

  • Автоматически превращайте Ваши фотографии в шедевры одного из многих стилей живописи
  • Экспериментируйте с разными цветовыми палитрами
  • Изменяйте Вашу картину так, чтобы она полностью соответствовала Вашему вкусу
  • Выбирайте из множества холстов и художественных поверхностей
  • Подписывайте свои картины, чтобы сделать их действительно уникальными
  • Делитесь своими произведениями искусства в Instagram, Twitter и на Facebook
  • Закажите печать и доставку картины прямо к вашему порогу

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Brushstroke:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 184
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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