Brushstroke - отличное графическое приложение для iOS-устройств, с помощью которого Вы превратите обычные фотографии в высокохудожественные рисованные картины. Просто выберите фотографию на Вашем девайсе или сфотографируйте новую. А дальше начинается самое интересное - фотоснимок автоматически преобразуется в произведение живописи.
В Brushstroke нет традиционных графических инструментов, тут реализовано несколько шаблонов с разной стилистикой готовой работы - классика, барокко, абстракционизм и другие. Каждый шаблон доступен для редактирование - яркость цветов, контрастность, инверсия, баланс оттенков и т.д. Также Вы сами можете выбрать холст и его текстуру, что придает рисунку натуральный и реалистичный вид. В конце добавьте подпись на картине, как у настоящих мастеров живописи.
Проект можно сохранить на устройстве, а также разместить в социальных сетях Instagram, Twitter или Facebook.
Стоит отметить, что Brushstroke интегрирован с сервисом CanvasPop - это дает возможность распечатать Вашу работу на холсте, "упрятать" в рамку и получить по почте к себе домой.
Основные возможности Brushstroke:
Автоматически превращайте Ваши фотографии в шедевры одного из многих стилей живописи
Экспериментируйте с разными цветовыми палитрами
Изменяйте Вашу картину так, чтобы она полностью соответствовала Вашему вкусу
Выбирайте из множества холстов и художественных поверхностей
Подписывайте свои картины, чтобы сделать их действительно уникальными
Делитесь своими произведениями искусства в Instagram, Twitter и на Facebook
Закажите печать и доставку картины прямо к вашему порогу
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