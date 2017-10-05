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Rail Rush для iOS

Rail Rush 1.9.14 для iPhone, iPad

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Описание Rail Rush 1.9.14 для iPhone, iPadОписание   Скачать Rail Rush 1.9.14 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (173 Мб) Скриншоты Rail Rush 1.9.14 для iPhone, iPadСкриншоты (10)   Статистика Rail Rush 1.9.14 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Rail Rush 1.9.14 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Rail Rush - увлекательная аркадная игра, в которой Вам предстоит помочь веселому искателю приключений проехать как можно дальше по бесконечных лабиринтам железных дорог на простенькой вагонетке. Железнодорожные пути постоянно петляют, меняют направления, имеют препятствия, а иногда даже неожиданно обрываются - будьте очень внимательны.

Чтобы ехать каких-либо действий предпринимать не надо, вагонетка сама себе движется: вниз - быстрее, а вверх - немного замедляется. А вот чтобы избежать неприятности в виде провала в пропасть, придется проявить ловкость и внимательность. В одних случаях потребуется перепрыгивать через преграды, в других - пригибаться. Если колея обрывается, то тогда перебирайтесь на соседнюю полосу.

По дороге Вам будут попадаться разные монетки и бонусные подарки - старайтесь не упускать их, т.к. это приносит дополнительные очки. В игре очень много разных миссий под землей и на поверхности.

Все это оформлено в ярком красочном графическом интерфейсе, а учитывая увлекательный геймплей, Rail Rush понравится пользователем самых разных возрастов. На большие праздничные даты разработчики добавляют некоторые особые фишки, которые позволяют окунуться в празднование Рождества, Нового Года, Пасхи и т.д.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Rail Rush:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 146
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Rail Rush

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