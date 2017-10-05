Rail Rush - увлекательная аркадная игра, в которой Вам предстоит помочь веселому искателю приключений проехать как можно дальше по бесконечных лабиринтам железных дорог на простенькой вагонетке. Железнодорожные пути постоянно петляют, меняют направления, имеют препятствия, а иногда даже неожиданно обрываются - будьте очень внимательны.

Чтобы ехать каких-либо действий предпринимать не надо, вагонетка сама себе движется: вниз - быстрее, а вверх - немного замедляется. А вот чтобы избежать неприятности в виде провала в пропасть, придется проявить ловкость и внимательность. В одних случаях потребуется перепрыгивать через преграды, в других - пригибаться. Если колея обрывается, то тогда перебирайтесь на соседнюю полосу.

По дороге Вам будут попадаться разные монетки и бонусные подарки - старайтесь не упускать их, т.к. это приносит дополнительные очки. В игре очень много разных миссий под землей и на поверхности.

Все это оформлено в ярком красочном графическом интерфейсе, а учитывая увлекательный геймплей, Rail Rush понравится пользователем самых разных возрастов. На большие праздничные даты разработчики добавляют некоторые особые фишки, которые позволяют окунуться в празднование Рождества, Нового Года, Пасхи и т.д.