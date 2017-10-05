Hill Climb Racing 1.34.1 для iPhone, iPad
Hill Climb Racing - отличная аркадная игра, где к Вашему распоряжению будет масса разнообразной движущейся техники, на которой необходимо проехать как можно дальше
Angry Birds Fight 2.5.6 для iPhone, iPad
Angry Birds Fight - продолжение веселых приключений со злыми птичками, где Вам для достижения цели предстоит сначала решить головоломку по известному принципу "три в
Temple Run 1.6.3 для iPhone, iPad
Испытайте свои рефлексы, мчась по извилистым лабиринтам древнего храма и по скалам. Бегите, прыгайте и скользите, избегайте препятствий, собирайте монеты и покупать
StarBoy 2.1 для iPhone, iPad, iPod
StarBoy - игра в которой вам предстоит управлять космическим челноком при помощи встроенного акселероментра в ваш iPhone, собирая при этом звезды и уворачиваться от
Plants vs. Zombies 2 6.3.1 для iPhone, iPad
Plants vs. Zombies 2 - популярная забавная игра, где Вам предстоит уничтожить полчища зомби с помощью высаживания цветов, кустов, овощей и другой полезной
Sprinkle: Water splashing fire fighting fun! 1.7.3 для iPad, iPhone, iPod
Sprinkle - головоломка, в которой главная задача потушить пожар за минимально короткий промежуток времени, запас воды для тушения огня так же ограничен и