Hover Zoom - очень полезная утилита к браузеру Google Chrome, которая позволяет увидеть эскизы изображений на страницах сайтов в интернете в полный размер без необходимости их открытия или загрузки. Бывает, что Вам нужно рассмотреть какое-то мелкое изображение на определенном сайте, но для этого приходится его либо скачивать, либо открывать дополнительную вкладку, а то и вообще новую страницу, что в общем-то не очень удобно да и отнимает время.

Hover Zoom как раз и решает такую задачу - нужно просто навести курсор мыши на картинку и Вы увидите ее в увеличенном размере. Чтобы изображения не мелькали всякий раз при передвижении мышки по экрану, предусмотрена некоторая задержка открытия полноэкранной картинки, время которой регулируется в настройках расширения (по умолчанию 0.1 секунда).

Присутствует возможность создать список сайтов, для которых функция зума (увеличения) работать не будет (раздел Sites в настройках). При этом, если Вы отметите пункт "White list mode", то эта функция инверсируется: Hover Zoom будет задействована только на сайтах из указанного списка.

Перечень поддерживаемых этим дополнением сайтов очень большой и постоянно расширяется. Присутствуют в нем и самые популярные, как Amazon, eBay, Facebook, Flickr, Google (Google Images, Google+), SoftPortal.com, Twitter, Tumblr, VKontakte (ВКонтакте), Wikipedia, YouTube и другие. Кстати, значок расширения на панели инструментов подскажет Вам, где Hover Zoom может работать, а где нет:

яркая иконка - плагин поддерживается сайтом и включен,

иконка потухшая - плагин поддерживается сайтом, но отключен в настройках,

иконка отсутствует - плагин сайтом не поддерживается.

Кроме изображений, увеличивать можно также некоторый видео ресурс в формате WebM и MP4.