Hover Zoom для Windows

Hover Zoom 5.26.22 для Google Chrome

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Описание Hover Zoom 5.26.22 для Google ChromeОписание   Скачать Hover Zoom 5.26.22 для Google ChromeСКАЧАТЬ (226 Кб) Скриншоты Hover Zoom 5.26.22 для Google ChromeСкриншоты (6)   Статистика Hover Zoom 5.26.22 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Hover Zoom 5.26.22 для Google ChromeОтзывы (0)  
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Hover Zoom - очень полезная утилита к браузеру Google Chrome, которая позволяет увидеть эскизы изображений на страницах сайтов в интернете в полный размер без необходимости их открытия или загрузки. Бывает, что Вам нужно рассмотреть какое-то мелкое изображение на определенном сайте, но для этого приходится его либо скачивать, либо открывать дополнительную вкладку, а то и вообще новую страницу, что в общем-то не очень удобно да и отнимает время.

Hover Zoom как раз и решает такую задачу - нужно просто навести курсор мыши на картинку и Вы увидите ее в увеличенном размере. Чтобы изображения не мелькали всякий раз при передвижении мышки по экрану, предусмотрена некоторая задержка открытия полноэкранной картинки, время которой регулируется в настройках расширения (по умолчанию 0.1 секунда).

Присутствует возможность создать список сайтов, для которых функция зума (увеличения) работать не будет (раздел Sites в настройках). При этом, если Вы отметите пункт "White list mode", то эта функция инверсируется: Hover Zoom будет задействована только на сайтах из указанного списка.

Перечень поддерживаемых этим дополнением сайтов очень большой и постоянно расширяется. Присутствуют в нем и самые популярные, как Amazon, eBay, Facebook, Flickr, Google (Google Images, Google+), SoftPortal.com, Twitter, Tumblr, VKontakte (ВКонтакте), Wikipedia, YouTube и другие. Кстати, значок расширения на панели инструментов подскажет Вам, где Hover Zoom может работать, а где нет:

  • яркая иконка - плагин поддерживается сайтом и включен,
  • иконка потухшая - плагин поддерживается сайтом, но отключен в настройках,
  • иконка отсутствует - плагин сайтом не поддерживается.

Кроме изображений, увеличивать можно также некоторый видео ресурс в формате WebM и MP4.

Скриншоты Hover Zoom:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 946
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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Отзывы о программе Hover Zoom

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