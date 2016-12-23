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CloudMagic Email для iOS

CloudMagic Email 9.3.50 для iPhone, iPad

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Описание CloudMagic Email 9.3.50 для iPhone, iPadОписание   Скачать CloudMagic Email 9.3.50 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (131 Мб) Скриншоты CloudMagic Email 9.3.50 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика CloudMagic Email 9.3.50 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о CloudMagic Email 9.3.50 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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CloudMagic Email - отличный почтовый клиент-агрегатор, который поддерживает работу с самыми популярными сервисами - Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, Microsoft Exchange, Outlook, iCloud, Google Apps, Office 365, Mail.com, AOL, а также и любым аккаунтом IMAP.

После установки и запуска приложения Вам откроется окошко с типами почтовых сервисов, среди которых выбираете нужные Вам, вводя данные электронных ящиков. Теперь при поступлении на Ваш адрес нового сообщения, сразу же получите уведомление от CloudMagic Email о письме. Удобно, что Вам не придется рыскать по нескольким аккаунтам в поисках входящей корреспонденции - папка "Входящие" для всех сервисов одинаковая.

Одной из полезных особенностей CloudMagic Email является возможность подключения для обработки корреспонденции дополнительных инструментов, таких как Pocket, Evernote, OneNote и др. Т.е. прямо из приложения письма можно отправлять в один из указанных сервисов для дальнейшего использования или редактирования.

В целом, CloudMagic Email - это тот сервис, который позволит Вам обмениваться сообщениями электронной почты буквально на ходу. Один раз настройте свои почтовые ящики и получите максимальную эффективность и продуктивность использования почтовых клиентов на Вашем iOS-устройстве.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты CloudMagic Email:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 254
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail

Отзывы о программе CloudMagic Email

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