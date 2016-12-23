CloudMagic Email - отличный почтовый клиент-агрегатор, который поддерживает работу с самыми популярными сервисами - Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, Microsoft Exchange, Outlook, iCloud, Google Apps, Office 365, Mail.com, AOL, а также и любым аккаунтом IMAP.

После установки и запуска приложения Вам откроется окошко с типами почтовых сервисов, среди которых выбираете нужные Вам, вводя данные электронных ящиков. Теперь при поступлении на Ваш адрес нового сообщения, сразу же получите уведомление от CloudMagic Email о письме. Удобно, что Вам не придется рыскать по нескольким аккаунтам в поисках входящей корреспонденции - папка "Входящие" для всех сервисов одинаковая.

Одной из полезных особенностей CloudMagic Email является возможность подключения для обработки корреспонденции дополнительных инструментов, таких как Pocket, Evernote, OneNote и др. Т.е. прямо из приложения письма можно отправлять в один из указанных сервисов для дальнейшего использования или редактирования.

В целом, CloudMagic Email - это тот сервис, который позволит Вам обмениваться сообщениями электронной почты буквально на ходу. Один раз настройте свои почтовые ящики и получите максимальную эффективность и продуктивность использования почтовых клиентов на Вашем iOS-устройстве.