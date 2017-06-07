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Эквалайзер + для Android

Эквалайзер + 2.7.2 для Android

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Описание Эквалайзер + 2.7.2 для AndroidОписание   Скачать Эквалайзер + 2.7.2 для AndroidСКАЧАТЬ (5,28 Мб) Скриншоты Эквалайзер + 2.7.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Эквалайзер + 2.7.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Эквалайзер + 2.7.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Эквалайзер + - бесплатное приложение для Android, с помощью которого вы сможете усилить и улучшить качество звука и громкость. В вашем распоряжении 5-ти диапазонный эквалайзер (от низкого баса до высоких частот) и аудиоплеер с прямым доступом к вашей музыкальной библиотеке.

Откройте свою музыку заново. Слушайте песни, как если бы вы были в студии. Наслаждайтесь звуком!

Особенности Эквалайзер +:

  • Неограниченный доступ к библиотеки с вашей музыкой (вы можете выбирать песни по альбому/названию/исполнителю или плейлисту)
  • Фоновый режим воспроизведения (продолжает воспроизводить песни в то время как вы работаете с другими приложениями или когда устройство находится в режиме ожидания)
  • Поиск музыки
  • 10 пресетов эквалайзера на основе различных музыкальных жанров
  • Опция двойного клика, чтобы быстро и легко сбросить звук частотных фильтров
  • Видимый индикатор прогресса музыки
  • “Повтор” - функция, чтобы продолжать слушать песни снова и снова (кнопка 3 статусов: повтор одной песни, повтор всего плейлиста, без повтора)
  • “В случайном порядке” - функция для воспроизведения песен в случайном порядке
  • Регулятор громкости баса
  • Винтажный и утонченный дизайн
  • Профессиональный звуковой рендеринг
  • Простой и удобный интерфейс
  • Окно визуализатора

Доступные пресеты:

  • Acoustic - Акустический
  • Classical - Классический
  • Dance - Танцевальный
  • Electro - Электро
  • Flat - Бемоль
  • Hip-Hop - Хип-Хоп
  • Jazz - Джаз
  • Pop - Поп
  • R&B - R&B
  • Rock - Рок
Скриншоты Эквалайзер +:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 382
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлагины - Плееры
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