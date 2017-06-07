Эквалайзер + 2.5.9 для Android
Эквалайзер + - бесплатное приложение для Android, с помощью которого вы сможете усилить и улучшить качество звука и громкость. В вашем распоряжении 5-ти диапазонный
Volume booster 3.9 для Android
Volume booster - инструмент для увеличения громкости звука Вашего Android-устройства, позволяющий повысить ее на 30-40 %
Tesla 0.14 для Android
Tesla - при помощи этой программы можно с Android-смартфона управлять медиаплеером на ПК, работающем под управлением Linux. Связь осуществляется через Wi-Fi
Volume Booster 1.5.38 для Android
Volume Booster - простенькая, но удобная утилита для контроля за уровнем громкости звуков на Вашем Android-устройстве
SilentMode OnOff 2.2.0 для Android
SilentMode OnOff - простой и удобный виджет для Android, который включает/выключает тихий режим для смартфона одним кликом
Music Equalizer 1.1.2 для Android
Music Equalizer - компактное приложение для улучшения качества звучания аудио файлов на смартфонах и планшетах под управлением Android