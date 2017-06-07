Эквалайзер + - бесплатное приложение для Android, с помощью которого вы сможете усилить и улучшить качество звука и громкость. В вашем распоряжении 5-ти диапазонный эквалайзер (от низкого баса до высоких частот) и аудиоплеер с прямым доступом к вашей музыкальной библиотеке.

Откройте свою музыку заново. Слушайте песни, как если бы вы были в студии. Наслаждайтесь звуком!

Особенности Эквалайзер +:

Неограниченный доступ к библиотеки с вашей музыкой (вы можете выбирать песни по альбому/названию/исполнителю или плейлисту)

Фоновый режим воспроизведения (продолжает воспроизводить песни в то время как вы работаете с другими приложениями или когда устройство находится в режиме ожидания)

Поиск музыки

10 пресетов эквалайзера на основе различных музыкальных жанров

Опция двойного клика, чтобы быстро и легко сбросить звук частотных фильтров

Видимый индикатор прогресса музыки

“Повтор” - функция, чтобы продолжать слушать песни снова и снова (кнопка 3 статусов: повтор одной песни, повтор всего плейлиста, без повтора)

“В случайном порядке” - функция для воспроизведения песен в случайном порядке

Регулятор громкости баса

Винтажный и утонченный дизайн

Профессиональный звуковой рендеринг

Простой и удобный интерфейс

Окно визуализатора

Доступные пресеты: