Candy Crush Saga - эта интересная головоломка посвящена всем любителям сладких вкусных конфет, мармеладок и других сладостей. Начните путешествие в Конфетном королевстве, продвигаясь все дальше и дальше, попутно поедая разнообразные вкусняшки и сладости.

В Candy Crush Saga множество увлекательных уровней, пройдя которые Вы откроете доступ к Миру грёз и сможете сбежать от реальности с филином Одусом. Сам геймплей представляет из себя составление на игровом поле комбинаций одинаковых конфет - не менее 3 в ряд по горизонтали или по врертикали, чтобы они исчезли и освободили место для новых сладостей. Чем больше леденцов сможете собрать в комбинации, тем больше очков заработаете. А еще есть супер-конфета, которая поможет убрать сразу целый ряд. Думайте, комбинируйте и получайте звезды за прохождение уровней.

На этапах Вас ждут вспомогательные ускорители, можно получать разнообразные подарки, библиотека уровней постоянно растет и обновляется - все для того, чтобы игра была более увлекательной и интересной.

В Candy Crush Saga стоит отметить также очень красивую и качественную графику, множество спецэффектов и отличное звуковое сопровождение.