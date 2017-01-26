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Biotix: Phage Genesis для Android

Biotix: Phage Genesis 2.6 для Android

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Описание Biotix: Phage Genesis 2.6 для AndroidОписание   Скачать Biotix: Phage Genesis 2.6 для AndroidСКАЧАТЬ (27,56 Мб) Скриншоты Biotix: Phage Genesis 2.6 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Biotix: Phage Genesis 2.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Biotix: Phage Genesis 2.6 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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Biotix: Phage Genesis – погрузитесь в эпическую борьбу за выживание. Вам будут противостоять самые маленькие и смертельные микроорганизмы и, что бы выжить, придется хорошенько постараться. Собственные стратегии и генетические улучшения ДНК помогут оперативно заразить вражеские клетки и взять под контроль весь организм.

Геймплей игры довольно прост – управляя небольшой армией клеток вы, как и противник, будете пытаться заразить нейтральные клетки, таким образом, еще больше увеличив собственную армию. Победив в сражении, вам будут начислены «золотые монеты», которые можно потратить на такие улучшения, как скорость заражения, количество здоровья, устойчивость и др.

Скриншоты Biotix: Phage Genesis:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Французский
Закачек (сегодня/всего)1 / 432
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Аркады и 2D

Отзывы о программе Biotix: Phage Genesis

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