Biotix: Phage Genesis – погрузитесь в эпическую борьбу за выживание. Вам будут противостоять самые маленькие и смертельные микроорганизмы и, что бы выжить, придется хорошенько постараться. Собственные стратегии и генетические улучшения ДНК помогут оперативно заразить вражеские клетки и взять под контроль весь организм.

Геймплей игры довольно прост – управляя небольшой армией клеток вы, как и противник, будете пытаться заразить нейтральные клетки, таким образом, еще больше увеличив собственную армию. Победив в сражении, вам будут начислены «золотые монеты», которые можно потратить на такие улучшения, как скорость заражения, количество здоровья, устойчивость и др.