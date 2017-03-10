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Аккуратная Мюмю для iOS

Аккуратная Мюмю 9.1.1561 для iPhone, iPad

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Описание Аккуратная Мюмю 9.1.1561 для iPhone, iPadОписание   Скачать Аккуратная Мюмю 9.1.1561 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (102 Мб) Скриншоты Аккуратная Мюмю 9.1.1561 для iPhone, iPadСкриншоты (9)   Статистика Аккуратная Мюмю 9.1.1561 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Аккуратная Мюмю 9.1.1561 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Аккуратная Мюмю - обучающее приложение для самых маленьких пользователей iOS-устройств, которое в игровой форме познакомит малыша с необходимыми основами аккуратности и личной чистоты. Главный герой этой игры - маленькая панда Мюмю, которой ребенок сначала поможет постирать белье: разложить белое и цветное отдельно, засыпать стиральный порошок, запустить стирку и отжать. Потом надо погладить свои вещи, чтобы они были красивыми. А если на какой-то одежде есть грязные пятна, то можно попробовать их отчистить водным распылителем. Не надо забывать и о самой Мюмю - пусть Ваш ребенок умоет панду с мылом, вытрет лицо и приготовит питательную маску, сделав кожу личика чистой и здоровой.

Таким образом, процесс обучения получается совсем не скучным - все задания выполняются в интерактивной игровой форме. Так же стоит отметить красочный, яркий и понятный для малыша интерфейс с визуальными подсказками, что сделает обучающую игру Аккуратная Мюмю для ребенка одной из самых любимых.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Аккуратная Мюмю:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 124
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Обучающий софт

Отзывы о программе Аккуратная Мюмю

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