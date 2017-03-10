Аккуратная Мюмю - обучающее приложение для самых маленьких пользователей iOS-устройств, которое в игровой форме познакомит малыша с необходимыми основами аккуратности и личной чистоты. Главный герой этой игры - маленькая панда Мюмю, которой ребенок сначала поможет постирать белье: разложить белое и цветное отдельно, засыпать стиральный порошок, запустить стирку и отжать. Потом надо погладить свои вещи, чтобы они были красивыми. А если на какой-то одежде есть грязные пятна, то можно попробовать их отчистить водным распылителем. Не надо забывать и о самой Мюмю - пусть Ваш ребенок умоет панду с мылом, вытрет лицо и приготовит питательную маску, сделав кожу личика чистой и здоровой.

Таким образом, процесс обучения получается совсем не скучным - все задания выполняются в интерактивной игровой форме. Так же стоит отметить красочный, яркий и понятный для малыша интерфейс с визуальными подсказками, что сделает обучающую игру Аккуратная Мюмю для ребенка одной из самых любимых.