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Крашенные яйца для iOS

Крашенные яйца 9.11.0000 для iPhone, iPad

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Описание Крашенные яйца 9.11.0000 для iPhone, iPadОписание   Скачать Крашенные яйца 9.11.0000 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (68.8 Мб) Скриншоты Крашенные яйца 9.11.0000 для iPhone, iPadСкриншоты (12)   Статистика Крашенные яйца 9.11.0000 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Крашенные яйца 9.11.0000 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Крашенные яйца - веселое и красочное приложение для малышей, в котором ребенок сможет попробовать свои силы в раскрашивании яиц для создания забавных подарков. Для начала нужно будет выбрать одну из основным фоновых тем яичка, на которые потом малыш наноcит разные наклеечки - пуговка, зонтик, звездочка и многое другое, набор возможных стикеров достаточно разнообразен. Когда с этим покончено, нужно переходить непосредственно к покраске яйца - доступна богатая цветовая палитра, пусть малыш поэкспериментирует с разными оттенками.

А дальше самое интересное: в яйце находится игрушка-сюрприз - это может быть и панда Кики, и веселые цыплята, и пушистый кролик, и ласковая кошечка и даже добрый дракончик. Этих зверушек тоже можно украсить, создавая разнообразные образы - пират, робот, супермен и т.д. В итоге на виртуальной полке ребенка появятся новые забавные и неповторимые игрушки.

Приложение Крашенные яйца поможет малышу не только увлекательно провести время, но проявить свои творческие способности, развить моторику рук, узнать больше о цветах и окружающих предметах.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Крашенные яйца:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 85
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт
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