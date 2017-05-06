Крашенные яйца - веселое и красочное приложение для малышей, в котором ребенок сможет попробовать свои силы в раскрашивании яиц для создания забавных подарков. Для начала нужно будет выбрать одну из основным фоновых тем яичка, на которые потом малыш наноcит разные наклеечки - пуговка, зонтик, звездочка и многое другое, набор возможных стикеров достаточно разнообразен. Когда с этим покончено, нужно переходить непосредственно к покраске яйца - доступна богатая цветовая палитра, пусть малыш поэкспериментирует с разными оттенками.

А дальше самое интересное: в яйце находится игрушка-сюрприз - это может быть и панда Кики, и веселые цыплята, и пушистый кролик, и ласковая кошечка и даже добрый дракончик. Этих зверушек тоже можно украсить, создавая разнообразные образы - пират, робот, супермен и т.д. В итоге на виртуальной полке ребенка появятся новые забавные и неповторимые игрушки.

Приложение Крашенные яйца поможет малышу не только увлекательно провести время, но проявить свои творческие способности, развить моторику рук, узнать больше о цветах и окружающих предметах.