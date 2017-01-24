Магические точки - приложение для самых маленьких пользователей iOS-устройств, которое поможет им развить моторику рук и пространственное воображение. Экран мобильного девайса как бы превращается в волшебный холст, на котором малыш произвольно расставляет точки, превращающиеся в самые разнообразные предметы - животных, растения, игрушки, перья павлина и т.д.
Итоговая картинка получается в зависимости от выбранного режима игры:
- В режиме “Сказка” малыш увидит цыпленка, рыбку, божью коровку и т.д.
- В режиме “Свободная игра” точки превращаются в семена арбуза, красочные узоры, музыкальный душевой смеситель и много чего другого.
Со всем, что получится у Вашего ребенка из точек, можно поиграться и даже покормить - в целом очень забавно и занимательно.
Удобно, что все управление в приложении Магические точки производится простым тапаньем пальчика по экрану. Стоит отметить яркий красочный интерфейс и качественное звуковое сопровождение, так что ребенок с удовольствием будет творить из точек все новые и новые фигуры.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app