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Магические точки для iOS

Магические точки 9.1.1550 для iPhone, iPad

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Описание Магические точки 9.1.1550 для iPhone, iPadОписание   Скачать Магические точки 9.1.1550 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (101 Мб) Скриншоты Магические точки 9.1.1550 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика Магические точки 9.1.1550 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Магические точки 9.1.1550 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Магические точки - приложение для самых маленьких пользователей iOS-устройств, которое поможет им развить моторику рук и пространственное воображение. Экран мобильного девайса как бы превращается в волшебный холст, на котором малыш произвольно расставляет точки, превращающиеся в самые разнообразные предметы - животных, растения, игрушки, перья павлина и т.д.

Итоговая картинка получается в зависимости от выбранного режима игры:

  • В режиме “Сказка” малыш увидит цыпленка, рыбку, божью коровку и т.д.
  • В режиме “Свободная игра” точки превращаются в семена арбуза, красочные узоры, музыкальный душевой смеситель и много чего другого.

Со всем, что получится у Вашего ребенка из точек, можно поиграться и даже покормить - в целом очень забавно и занимательно.

Удобно, что все управление в приложении Магические точки производится простым тапаньем пальчика по экрану. Стоит отметить яркий красочный интерфейс и качественное звуковое сопровождение, так что ребенок с удовольствием будет творить из точек все новые и новые фигуры.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Магические точки:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 96
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт

Отзывы о программе Магические точки

Admin

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