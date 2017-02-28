По порядку - обучающе-развивающее приложение для самых маленьких пользователей iOS-устройств, с помощью которого они научатся ранжировать предметы по их размеру, длине или количеству. Весь процесс обучения построен в игровой интерактивной форме, так что скучать ребенок не будет. По сюжету панда Кики и его друзья - зайчик и медвежонок - отправляются в волшебную страну, где вредная фея стремится все перепутать и изменить правильный порядок вещей. Юным героям предстоит пройти немало испытаний, чтобы вернуться домой и не быть схваченными ведьмой. Однако с помощью Вашего ребенка все препятствия будут преодолены, а приключения закончатся счастливым концом. Всего в приложении По порядку 6 разных игровых миссий с интересными заданиями.

Игра По порядку имеет яркий красочный интерфейс, хорошее звуковое сопровождение и увлекательный геймплей, который специально разработан для малышей. Все это позволит ребенку не только весело провести время, но и научиться отличать предметы по их внешнему виду.