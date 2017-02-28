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По порядку для iOS

По порядку 9.1.1561 для iPhone, iPad

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Описание По порядку 9.1.1561 для iPhone, iPadОписание   Скачать По порядку 9.1.1561 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (130 Мб) Скриншоты По порядку 9.1.1561 для iPhone, iPadСкриншоты (14)   Статистика По порядку 9.1.1561 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о По порядку 9.1.1561 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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По порядку - обучающе-развивающее приложение для самых маленьких пользователей iOS-устройств, с помощью которого они научатся ранжировать предметы по их размеру, длине или количеству. Весь процесс обучения построен в игровой интерактивной форме, так что скучать ребенок не будет. По сюжету панда Кики и его друзья - зайчик и медвежонок - отправляются в волшебную страну, где вредная фея стремится все перепутать и изменить правильный порядок вещей. Юным героям предстоит пройти немало испытаний, чтобы вернуться домой и не быть схваченными ведьмой. Однако с помощью Вашего ребенка все препятствия будут преодолены, а приключения закончатся счастливым концом. Всего в приложении По порядку 6 разных игровых миссий с интересными заданиями.

Игра По порядку имеет яркий красочный интерфейс, хорошее звуковое сопровождение и увлекательный геймплей, который специально разработан для малышей. Все это позволит ребенку не только весело провести время, но и научиться отличать предметы по их внешнему виду.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты По порядку:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 105
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт

Отзывы о программе По порядку

Admin

Отзывов о программе По порядку 9.1.1561 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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