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FastWords Английские слова для Android

FastWords Английские слова 7.01 для Android

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Описание FastWords Английские слова 7.01 для AndroidОписание   Скачать FastWords Английские слова 7.01 для AndroidСКАЧАТЬ (2,96 Мб) Скриншоты FastWords Английские слова 7.01 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика FastWords Английские слова 7.01 для AndroidСтатистика   Отзывы о FastWords Английские слова 7.01 для AndroidОтзывы (0)  
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FastWords Английские слова - полезное приложение для Android, которое будет полезно пользователям, стремящихся максимально увеличить свой словарный запас английских слов. С помощью программы можно тренировать память, по принципу вопрос-ответ. Приложение сначала показывает английское слово, а затем его перевод. В программе свыше 1500 слов, причем словарный запас ориентирован на уровень Intermediate (современные фильмы, сериалы).

Стоит отметить, что в словаре отсутствуют совсем простые слова уровня Elementary типа door, room, boy, winter и т.п., которые знает даже совсем начинающий. В режиме просмотра карточек английские слова снабжены транслитерацией на основе русского алфавита.

Что нового в FastWords Английские слова 7.01 для Android?
  • добавлены слова на тему - продукты, пища
  • улучшено English speaking radio
Скриншоты FastWords Английские слова:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 950
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки
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