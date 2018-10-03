FastWords Английские слова - полезное приложение для Android, которое будет полезно пользователям, стремящихся максимально увеличить свой словарный запас английских слов. С помощью программы можно тренировать память, по принципу вопрос-ответ. Приложение сначала показывает английское слово, а затем его перевод. В программе свыше 1500 слов, причем словарный запас ориентирован на уровень Intermediate (современные фильмы, сериалы).

Стоит отметить, что в словаре отсутствуют совсем простые слова уровня Elementary типа door, room, boy, winter и т.п., которые знает даже совсем начинающий. В режиме просмотра карточек английские слова снабжены транслитерацией на основе русского алфавита.