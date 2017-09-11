Doro для Windows

Doro 2.11

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Описание Doro 2.11Описание   Скачать Doro 2.11СКАЧАТЬ (16,33 Мб) Скриншоты Doro 2.11Скриншоты (2)   Статистика Doro 2.11Статистика   Отзывы о Doro 2.11Отзывы (4)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Doro - отличный инструмент для создания качественных PDF-файлов из любых имеющихся на Вашем компьютере документов. Когда Вам нужно подготовить яркий красочный отчет, сделать какую-либо инструкцию по использованию устройства или программы, то лучше всего это реализовать в PDF-документе: от защищен от изменения и копирования данных, имеет достаточно небольшой размер, а также обладает удобной и быстрой навигацией по файлу.

Программа позволяет всего в несколько кликов мышки создать нужный Вам PDF-файл без особых знаний и сложных манипуляций. После установки Doro, у Вас в устройствах появится новый принтер с названием "Doro PDF Writer". Просто реализуйте Ваш проект в нужном приложении, где есть функция печати "Print" (Word, Excel, Power Point, графические редакторы и т.д.), а затем отправьте его на печать через новый принтер.

Не переживайте - ничего печататься не будет. Вместо этого перед Вами откроется главное окошко программы, где можно дать название документу, указать место его хранения, заполнить дополнительные характеристики (ключевые слова, заголовок, тему, автора и др.). После этого нажмите кнопку "Creat" и все - PDF-файл готов.

Doro, помимо всего, позволяет пользователям закодировать файл паролем на основе 128-битного ключа для предотвращения несанкционированного просмотра, а также устанавливать ограничения на копирование и печать документа.

Скриншоты Doro:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 298
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

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Отзывы о программе Doro

Иван про Doro 2.01 [28-07-2015]

Прекрасная программа. Проста в использовании, бесплатная, никакой рекламы.
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Дмитрий про Doro 2.01 [21-05-2015]

Программа тупая. Настройки бесполезны
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Андрей Павлов Чита про Doro 1.94 [04-01-2015]

такая муть ...
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Павел Железнов в ответ Андрей Павлов Чита про Doro 2.01 [29-04-2015]

Сам ты мутный. Программа отличная, есть все что нужно, даже печать из нескольких документов в 1 файл.
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