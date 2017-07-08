XLS-CSV Converter - простенькая программа для конвертации файлов MS Excel (*.xls, *.xlsx) в CSV-файлы (*.csv). Основная цель утилиты - быстрая конвертация файлов без непосредственного применения MS Excel, но наличие на компьютере установленной MS Excel 2003 или выше обязательно.

XLS-CSV Converter обладает простым интерфейсом. При запуске программы, в главном окне необходимо выбрать исходный файл MS Excel, при этом программа автоматически предложит сохранить конечный CSV-файл (*.csv) в том же каталоге и с тем же именем что и исходный. При желании, расположение и имя конечного файла можно изменить.

При запуске конвертации, программа анализирует исходный файл на количество используемых (не пустых) листов в нем, и если файл содержит более одного заполненного листа, то пользователю будет предложено выбрать режим конвертации: конвертация только первого заполненного листа или конвертация каждого заполненного листа в отдельный файл.

Если при конвертации, место расположения и имя конечного файла совпадет с уже существующим файлом, то будет предложено либо заменить, либо перезаписать уже имеющийся файл.

Ход процесса работы XLS-CSV Converter при конвертации отображается в строке состояния главного окна, а после завершения конвертации, выдается сообщение.