XLS-CSV Converter для Windows

XLS-CSV Converter 1.3.3

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Описание XLS-CSV Converter 1.3.3Описание   Скачать XLS-CSV Converter 1.3.3СКАЧАТЬ (3,45 Мб) Скриншоты XLS-CSV Converter 1.3.3Скриншоты (1)   Статистика XLS-CSV Converter 1.3.3Статистика   Отзывы о XLS-CSV Converter 1.3.3Отзывы (0)  
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XLS-CSV Converter - простенькая программа для конвертации файлов MS Excel (*.xls, *.xlsx) в CSV-файлы (*.csv). Основная цель утилиты - быстрая конвертация файлов без непосредственного применения MS Excel, но наличие на компьютере установленной MS Excel 2003 или выше обязательно.

XLS-CSV Converter обладает простым интерфейсом. При запуске программы, в главном окне необходимо выбрать исходный файл MS Excel, при этом программа автоматически предложит сохранить конечный CSV-файл (*.csv) в том же каталоге и с тем же именем что и исходный. При желании, расположение и имя конечного файла можно изменить.

При запуске конвертации, программа анализирует исходный файл на количество используемых (не пустых) листов в нем, и если файл содержит более одного заполненного листа, то пользователю будет предложено выбрать режим конвертации: конвертация только первого заполненного листа или конвертация каждого заполненного листа в отдельный файл.

Если при конвертации, место расположения и имя конечного файла совпадет с уже существующим файлом, то будет предложено либо заменить, либо перезаписать уже имеющийся файл.

Ход процесса работы XLS-CSV Converter при конвертации отображается в строке состояния главного окна, а после завершения конвертации, выдается сообщение.

Что нового в XLS-CSV Converter 1.3.3?
  • Возможность размещения файла настроек "AutoSettings.ini" в отдельном каталоге.
Скриншоты XLS-CSV Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 866
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе XLS-CSV Converter

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