QuiteRSS для Mac

QuiteRSS 0.18.7 для Mac

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Описание QuiteRSS 0.18.7 для MacОписание   Скачать QuiteRSS 0.18.7 для MacСКАЧАТЬ (28,75 Мб) Скриншоты QuiteRSS 0.18.7 для MacСкриншоты (8)   Статистика QuiteRSS 0.18.7 для MacСтатистика   Отзывы о QuiteRSS 0.18.7 для MacОтзывы (0)  
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QuiteRSS - бесплатная и удобная в работе программа для чтения новостных лент RSS/Atom. Среди возможностей QuiteRSS импорт и экспорт каналов (OPML-файлы), обновление лент при запуске или по расписанию, отображение количества непрочитанных новостей, наличие фильтров, поддержка прокси, автоматическая проверка обновлений и многое другое.

Основные возможности QuiteRSS:

  • Наличие встроенного браузера (ядро WebKit).
  • Возможность отключения автозагрузки изображений для каждой ленты.
  • Наличие настраиваемого фильтра лент и новостей.
  • Возможность назначения новостям меток.
  • Автоматическая проверка лент.
  • Возможность открытия ленты или новости в отдельной вкладке.
  • Наличие категорий новостей (непрочитанные, избранные, удалённые, метки).
  • Быстрое скрытие дерева лент.
  • Возможность поделиться новостью через Email, Evernote, Facebook, VK, LiveJournal, Pocket, Twitter.
  • Интегрированный менеджер загрузки файлов.
  • Возможность изменения стиля новости и приложения.
  • Наличие быстрого фильтра новостей и поиск в браузере.
  • Звуковое оповещение новых входящих новостей.
  • Уведомление о новых входящих новостях.
  • Мастер добавления лент.
  • Импорт/Экспорт лент (OPML-файлы).
  • Автоматическая или ручная конфигурация прокси.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
Что нового в QuiteRSS 0.18.7 для Mac?
  • Добавлено: Поделиться. Reddit, Instapaper
  • Изменено: Библиотека SQLite 3.20.0
  • Изменено: Отображение иконки в трее
  • Исправлено: Копирование свойств папки при добавлении ленты
  • Исправлено: Дублировались новости без заголовков
  • Исправлено: Поделиться. Email (Linux)
  • Исправлено: Падение приложения при отрытой вкладке браузера и переключении макета
  • Исправлено: Иногда регулярные выражения в фильтрах не работали
  • Исправлено: Некоторые ссылки на контент в содержимом новости не имеют схемы ("http")
Скриншоты QuiteRSS:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 107
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНовости, RSS клиеты
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