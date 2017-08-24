AAPLStockDock 2.4 для Mac AAPLStockDock - небольшая утилита для Mac OS которая отображает информацию с рынка ценных бумаг о курсе, движении, объеме сделок с акциями корпорации Apple Computer NewsFire 1.5.74 для Mac NewsFire - бесплатный RSS ридер с интерфейсом в стиле iChat. Новые статьи появляются вверху списка новостей и сортируются по источникам. Пользователь может создавать Times 1.0.5.551 для Mac Times - RSS ридер с отличной графикой и хорошим функционалом для Mac OS X. Реализована возможность экспорта и импорта RSS каналов

Feeder 1.5.7 для Mac Feeder - RSS ридер, который позволяет импортировать новости не только с XML лент, но и с отдельных локальных файлов. Для каждой из ленты можно создавать свою EventBox 1.0 r558 для Mac EventBox - все в одном. Программа для получения контента из таких сетей как: Twitter, Facebook, Flickr, Digg, Pownece, Reddit и т.п. Программа умеет работать с Яндекс.Новости 1.1.0.4 WDG для Mac Яндекс.Новости - виджет, который показывает заголовки и короткие фрагменты публикаций. Кликнув на заголовок, можно узнать подробную информацию о событии на сервисе