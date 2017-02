Epic Privacy Browser 55.0.2661.75 Описание СКАЧАТЬ ( 1,75 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (5) Оцените программу!

4.90 из 5, всего оценок - 11 Рейтинг программы - 4.90 из 5

1

2

3

4

5 Epic Privacy Browser - очередная реализация браузера на платформе Chromium, который ориентирован на защиту конфиденциальности пользователя в Интернете. Из этого web-обозревателя удалены практически все функции и инструменты, с помощью которых можно отследить действия пользователя: не поддерживаются плагины, не сохраняется история посещений и пароли, блокируются куки, автоматически очищается кэш, нет подсказки адресной строки, деактивирован автопереводчик и многое другое. Из доступных опций стоит выделить вшитый инструмент Do Not Track, который блокирует web-аналитику, рекламные сети, запросы социальных сетей и другие элементы, которые отслеживают Вашу активность вплоть до нажатия на определенную клавишу. Что еще интересно, так это встроенный прокси-сервер. Эта функция активируется в ручном режиме, изменяя местоположение пользователя для всех поисковых систем на Нью-Джерси (США). Таким образом, предотвращается возможность поисковым системам сопоставлять запросы пользователя с его реальным IP-адресом. Основные возможности Epic Privacy Browser: функция блокировки слежения Do Not Track

перенаправляющий прокси-сервер для подмены IP-адреса

безопасный поиск

удаление всей статистики и истории при закрытии браузера

отключенная поддержка плагинов и др. Скриншоты Epic Privacy Browser: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 8 / 3 766 Разработчик Hidden Reflex Последнее обновление 09.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Браузеры Отзывы о программе Epic Privacy Browser Блондинка В эпоху взбесившегося РКН EPIC просто незаменим. Юзаю его в хвост и в гриву и довольна как удав. Да, не забудьте отключить флеш.

| | Ответить масик нормальный браузер.работает хорошо!

| | Ответить Константин Epic Privacy Browser версии 40.0.2214.91 внешне ничем не отличается от других хромоподобных поделок, разве что не даёт возможности устанавливать под себя никакие хромовские расширения. По этому это браузер без "удобств": за закладками приходится лазать "куда подальше" и т.д. Из всех расширений, которые к нему прилагаются, заслуживает внимания разве что читалка Clearly, которая реализует режим чтения. Сделано это всё, как утверждается, ради приватности пользователя. Epic Privacy Browser постоянно работает в режиме инкогнито и пытается блокировать всё что только можно: в нем есть встроенный антитрекер и блокировщик рекламы. Многие сайты в Epic Privacy Browser отказываются нормально открываться и начинают требовать отключить блокировку рекламы. Конечно самое мощное средство, которое есть в Epic Privacy Browser это встроенный прокси с шифрованием трафика. Неплохо пробивает всякие блокировки, даже не хуже Opera Turbo. В нашей стране, где наш уважаемый Роскомнадзор любит запрещать всё подряд без разбора без такой штучки пожалуй нельзя... Ну и ещё Epic Privacy Browser не фиксирует историю посещений и после выхода из него уничтожает все куки кэши не оставляя никаких следов от посещённых вами страниц в системе: так что никто никогда не узнает где и что вы смотрели. Учитывая всё выше изложенное, Epic Privacy Browser пожалуй не годится для постоянного использования, но его лучше иметь установленным в системе, особенно если нужно залезть во что-то кляузное и не оставить за собой по возможности следов.

4 | | Ответить Елена возможно ли установить мультифокс на него?

| 1 | Ответить mihail хороший браузер без тормозов советую ставить

1 | | Ответить Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости