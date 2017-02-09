Epic Privacy Browser - очередная реализация браузера на платформе Chromium, который ориентирован на защиту конфиденциальности пользователя в Интернете. Из этого web-обозревателя удалены практически все функции и инструменты, с помощью которых можно отследить действия пользователя: не поддерживаются плагины, не сохраняется история посещений и пароли, блокируются куки, автоматически очищается кэш, нет подсказки адресной строки, деактивирован автопереводчик и многое другое.
Из доступных опций стоит выделить вшитый инструмент Do Not Track, который блокирует web-аналитику, рекламные сети, запросы социальных сетей и другие элементы, которые отслеживают Вашу активность вплоть до нажатия на определенную клавишу.
Что еще интересно, так это встроенный прокси-сервер. Эта функция активируется в ручном режиме, изменяя местоположение пользователя для всех поисковых систем на Нью-Джерси (США). Таким образом, предотвращается возможность поисковым системам сопоставлять запросы пользователя с его реальным IP-адресом.
Основные возможности Epic Privacy Browser:
функция блокировки слежения Do Not Track
перенаправляющий прокси-сервер для подмены IP-адреса
безопасный поиск
удаление всей статистики и истории при закрытии браузера
Константин про Epic Privacy Browser 40.0.2214.91 [02-01-2016]
Epic Privacy Browser версии 40.0.2214.91 внешне ничем не отличается от других хромоподобных поделок, разве что не даёт возможности устанавливать под себя никакие хромовские расширения. По этому это браузер без "удобств": за закладками приходится лазать "куда подальше" и т.д. Из всех расширений, которые к нему прилагаются, заслуживает внимания разве что читалка Clearly, которая реализует режим чтения. Сделано это всё, как утверждается, ради приватности пользователя. Epic Privacy Browser постоянно работает в режиме инкогнито и пытается блокировать всё что только можно: в нем есть встроенный антитрекер и блокировщик рекламы. Многие сайты в Epic Privacy Browser отказываются нормально открываться и начинают требовать отключить блокировку рекламы. Конечно самое мощное средство, которое есть в Epic Privacy Browser это встроенный прокси с шифрованием трафика. Неплохо пробивает всякие блокировки, даже не хуже Opera Turbo. В нашей стране, где наш уважаемый Роскомнадзор любит запрещать всё подряд без разбора без такой штучки пожалуй нельзя... Ну и ещё Epic Privacy Browser не фиксирует историю посещений и после выхода из него уничтожает все куки кэши не оставляя никаких следов от посещённых вами страниц в системе: так что никто никогда не узнает где и что вы смотрели. Учитывая всё выше изложенное, Epic Privacy Browser пожалуй не годится для постоянного использования, но его лучше иметь установленным в системе, особенно если нужно залезть во что-то кляузное и не оставить за собой по возможности следов. 4 | | Ответить
Елена про Epic Privacy Browser 40.0.2214.91 [26-10-2015]
возможно ли установить мультифокс на него? | 1 | Ответить
mihail про Epic Privacy Browser 39.0.2171.99 [08-02-2015]
хороший браузер без тормозов советую ставить 1 | | Ответить