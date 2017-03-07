Домашняя Библиотека 5.3 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 18,53 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (3) Оцените программу!

4.80 из 5, всего оценок - 5 Рейтинг программы - 4.80 из 5

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5 Домашняя Библиотека - не просто удобная программа, а настоящая библиотека на Android, которая содержит более 25 000 произведений классической литературы. Утилита охватывает практически все жанры: художественную литературу, философские трактаты, публицистику, мемуары, детскую литературу и прочие. Теперь не нужно искать книги в интернете - с этим приложением у вас всегда будет под рукой огромное собрание книг лучших отечественных писателей: Чехов, Толстой, Достоевский, Тургенев, Гоголь, Пушкин, Есенин, Булгаков и многие другие авторы. Интерфейс программы обладает целым рядом удобных функций и настроек, делающих чтение текста максимально комфортным. Возможности Домашняя Библиотека: Более 25 000 произведений классической литературы

700 авторов

Гибкие настройки отображения текста (выбор шрифта, изменения цвета и фактуры фона "бумаги")

Поиск произведения по автору и по названию

Поиск фрагмента в тексте произведения

Возможность добавлять произвольное количество закладок

Поддержка горизонтального режима чтения

Оглавления для объемных произведений

Автоматическая закладка (произведение откроется там, где оно было "закрыто" в последний раз)

Ночной режим

Портреты авторов и ссылки на биографии на страницах Википедии Что нового в Домашняя Библиотека 5.3 для Android?

Добавлено сжатие скачанных файлов библиотеки для оптимизации расхода памяти (приложение также предложит заархивировать уже скачанные ранее файлы, рекомендуем подтвердить этот запрос).

Добавлена возможность скачать тематический раздел целиком. После скачивания, все книги раздела доступны в офлайне, когда нет интернет соединения. Скриншоты Домашняя Библиотека: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 1 800 Разработчик Sky Horse Apps Последнее обновление 07.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Литература Отзывы о программе Домашняя Библиотека Валентина Почти год у меня была эта программа. Привыкла. Полюбила. Без этих (4700) книг уже не могу, но никак не могу установить приложение. Подскажите.

| | Ответить Владимир Валентина А что тут подсказывать: зайдите на Google Play и установите самую свежую версию. Это бесплатно.

| | Ответить Валентина Файл данных скачивается, а приложение не устанавливается

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