Программы для Android » Хобби, увлечения » Литература » Домашняя Библиотека 5.3 для Android
Домашняя Библиотека для Android

Домашняя Библиотека 5.3 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Домашняя Библиотека 5.3 для AndroidОписание   Скачать Домашняя Библиотека 5.3 для AndroidСКАЧАТЬ (18,53 Мб) Скриншоты Домашняя Библиотека 5.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Домашняя Библиотека 5.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Домашняя Библиотека 5.3 для AndroidОтзывы (3)  
Оцените программу!
4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Домашняя Библиотека - не просто удобная программа, а настоящая библиотека на Android, которая содержит более 25 000 произведений классической литературы.

Утилита охватывает практически все жанры: художественную литературу, философские трактаты, публицистику, мемуары, детскую литературу и прочие.

Теперь не нужно искать книги в интернете - с этим приложением у вас всегда будет под рукой огромное собрание книг лучших отечественных писателей: Чехов, Толстой, Достоевский, Тургенев, Гоголь, Пушкин, Есенин, Булгаков и многие другие авторы.

Интерфейс программы обладает целым рядом удобных функций и настроек, делающих чтение текста максимально комфортным.

Возможности Домашняя Библиотека:

  • Более 25 000 произведений классической литературы
  • 700 авторов
  • Гибкие настройки отображения текста (выбор шрифта, изменения цвета и фактуры фона "бумаги")
  • Поиск произведения по автору и по названию
  • Поиск фрагмента в тексте произведения
  • Возможность добавлять произвольное количество закладок
  • Поддержка горизонтального режима чтения
  • Оглавления для объемных произведений
  • Автоматическая закладка (произведение откроется там, где оно было "закрыто" в последний раз)
  • Ночной режим
  • Портреты авторов и ссылки на биографии на страницах Википедии
Что нового в Домашняя Библиотека 5.3 для Android?
  • Добавлено сжатие скачанных файлов библиотеки для оптимизации расхода памяти (приложение также предложит заархивировать уже скачанные ранее файлы, рекомендуем подтвердить этот запрос).
  • Добавлена возможность скачать тематический раздел целиком. После скачивания, все книги раздела доступны в офлайне, когда нет интернет соединения.
Скриншоты Домашняя Библиотека:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 800
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛитература

Отзывы о программе Домашняя Библиотека

Валентина про Домашняя Библиотека null для Android [23-04-2016]

Почти год у меня была эта программа. Привыкла. Полюбила. Без этих (4700) книг уже не могу, но никак не могу установить приложение. Подскажите.
| | Ответить

Владимир в ответ Валентина про Домашняя Библиотека 5.1 для Android [02-11-2016]

А что тут подсказывать: зайдите на Google Play и установите самую свежую версию. Это бесплатно.
| | Ответить

Валентина про Домашняя Библиотека null для Android [23-04-2016]

Файл данных скачивается, а приложение не устанавливается
| | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

X-plore

MAPS.ME

Battery Doctor

Angry Birds Seasons

Drag Racing

World of Tanks Blitz

Angry Birds

BlaBlaCar

Angry Birds Space

Talking Ben the Dog

SimCity BuildIt

SofaScore

Angry Birds Rio

FBReader

MyScore

Fruit Nibblers

AppMgr III (App 2 SD)

Booking.com

World of Tanks Assistant

WebMoney Keeper

 
 