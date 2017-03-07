Домашняя Библиотека - не просто удобная программа, а настоящая библиотека на Android, которая содержит более 25 000 произведений классической литературы.
Утилита охватывает практически все жанры: художественную литературу, философские трактаты, публицистику, мемуары, детскую литературу и прочие.
Теперь не нужно искать книги в интернете - с этим приложением у вас всегда будет под рукой огромное собрание книг лучших отечественных писателей: Чехов, Толстой, Достоевский, Тургенев, Гоголь, Пушкин, Есенин, Булгаков и многие другие авторы.
Интерфейс программы обладает целым рядом удобных функций и настроек, делающих чтение текста максимально комфортным.
Возможности Домашняя Библиотека:
- Более 25 000 произведений классической литературы
- 700 авторов
- Гибкие настройки отображения текста (выбор шрифта, изменения цвета и фактуры фона "бумаги")
- Поиск произведения по автору и по названию
- Поиск фрагмента в тексте произведения
- Возможность добавлять произвольное количество закладок
- Поддержка горизонтального режима чтения
- Оглавления для объемных произведений
- Автоматическая закладка (произведение откроется там, где оно было "закрыто" в последний раз)
- Ночной режим
- Портреты авторов и ссылки на биографии на страницах Википедии