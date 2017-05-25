Selfme - приложение для iPhone-смартфонов, которое максимально упростит Вашу задачу по созданию красивых и стильных селфи-фотоснимков. Для этого в программе предусмотрен таймер с задержкой в 3 секунды для фото, улучшенная камера для селфи, разнообразные фильтры для редактирования полученного кадра, организована работа с хэштегами (можно вести поиск фотографий по хэштегам) и друге. Удобно, что в Selfme интегрированы самые популярные сервисы социальных сетей, куда Вы сразу же в пару тапов отправите Ваши интересные селфи-снимки.
Теперь делать селфи не просто легко, но и приятно. Делайте селфи где-угодно, (в лесу, парке, дома, на работе) и с кем-угодно (одиночные, с друзьями, коллегами), получая от процесса удовольствие и хорошее настроение.
Основные возможности приложения:
Камера для селфи: для быстрого фотографирования работает только фронтальная камера телефона. Это удобно - не надо переключать камеру.
Лучшие фотофильтры. Используйте фильтры, чтобы сделать фото еще ярче и красивее.
Делитесь селфи с друзьями в социальных сетях одним кликом - Facebook, Twitter, ВКонтакте и др.
Селфи таймер: автозадержка на 3 секунды, всегда можно приготовиться к фотографированию.
Автоматическая генерация хэштегов. Страна, город, день недели, месяц, время суток и т.д. - приложение само предложит хэштеги.
Публикация селфи со своими хэштегами.
Поиск фотографий по хэштегам. Вводите хэштеги и ищите селфи среди фотографий друзей.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app