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1.65 из 5, всего оценок - 20 Рейтинг программы - 1.65 из 5

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5 Selfme - приложение для iPhone-смартфонов, которое максимально упростит Вашу задачу по созданию красивых и стильных селфи-фотоснимков. Для этого в программе предусмотрен таймер с задержкой в 3 секунды для фото, улучшенная камера для селфи, разнообразные фильтры для редактирования полученного кадра, организована работа с хэштегами (можно вести поиск фотографий по хэштегам) и друге. Удобно, что в Selfme интегрированы самые популярные сервисы социальных сетей, куда Вы сразу же в пару тапов отправите Ваши интересные селфи-снимки. Теперь делать селфи не просто легко, но и приятно. Делайте селфи где-угодно, (в лесу, парке, дома, на работе) и с кем-угодно (одиночные, с друзьями, коллегами), получая от процесса удовольствие и хорошее настроение. Основные возможности приложения: Камера для селфи: для быстрого фотографирования работает только фронтальная камера телефона. Это удобно - не надо переключать камеру.

Лучшие фотофильтры. Используйте фильтры, чтобы сделать фото еще ярче и красивее.

Делитесь селфи с друзьями в социальных сетях одним кликом - Facebook, Twitter, ВКонтакте и др.

Селфи таймер: автозадержка на 3 секунды, всегда можно приготовиться к фотографированию.

Автоматическая генерация хэштегов. Страна, город, день недели, месяц, время суток и т.д. - приложение само предложит хэштеги.

Публикация селфи со своими хэштегами.

Поиск фотографий по хэштегам. Вводите хэштеги и ищите селфи среди фотографий друзей. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app