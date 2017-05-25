Программы для iOS » Графика » Фото » Selfme - Селфи таймер 3.2 для iPhone
Selfme - Селфи таймер для iOS

Selfme - Селфи таймер 3.2 для iPhone

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Selfme - Селфи таймер 3.2 для iPhoneОписание   Скачать Selfme - Селфи таймер 3.2 для iPhoneСКАЧАТЬ (67.1 Мб) Скриншоты Selfme - Селфи таймер 3.2 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Selfme - Селфи таймер 3.2 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Selfme - Селфи таймер 3.2 для iPhoneОтзывы (0)  
Оцените программу!
1.65 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 1.65 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Selfme - приложение для iPhone-смартфонов, которое максимально упростит Вашу задачу по созданию красивых и стильных селфи-фотоснимков. Для этого в программе предусмотрен таймер с задержкой в 3 секунды для фото, улучшенная камера для селфи, разнообразные фильтры для редактирования полученного кадра, организована работа с хэштегами (можно вести поиск фотографий по хэштегам) и друге. Удобно, что в Selfme интегрированы самые популярные сервисы социальных сетей, куда Вы сразу же в пару тапов отправите Ваши интересные селфи-снимки.

Теперь делать селфи не просто легко, но и приятно. Делайте селфи где-угодно, (в лесу, парке, дома, на работе) и с кем-угодно (одиночные, с друзьями, коллегами), получая от процесса удовольствие и хорошее настроение.

Основные возможности приложения:

  • Камера для селфи: для быстрого фотографирования работает только фронтальная камера телефона. Это удобно - не надо переключать камеру.
  • Лучшие фотофильтры. Используйте фильтры, чтобы сделать фото еще ярче и красивее.
  • Делитесь селфи с друзьями в социальных сетях одним кликом - Facebook, Twitter, ВКонтакте и др.
  • Селфи таймер: автозадержка на 3 секунды, всегда можно приготовиться к фотографированию.
  • Автоматическая генерация хэштегов. Страна, город, день недели, месяц, время суток и т.д. - приложение само предложит хэштеги.
  • Публикация селфи со своими хэштегами.
  • Поиск фотографий по хэштегам. Вводите хэштеги и ищите селфи среди фотографий друзей.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Selfme - Селфи таймер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 469
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
ТОП-сегодня раздела "Фото"
 

Instagram 10.22 для iPhone

Instagram - один из популярнейших сервисов, с помощью которого очень удобно делиться с близкими людьми интересными моментами свой жизни, запечатленными на мобильном

VSCO Cam 26.0 для iPhone, iPad

VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений

Фотоколлаж + Фоторедактор InstaFrame (LiPix) 1.9.98 для iPhone, iPad

Фотоколлаж + Фоторедактор InstaFrame (LiPix) - отличный графический инструмент для всех любителей поэкспериментировать со своими фотографиями, создавая интересные

FaceApp 1.0.12 для iPhone, iPad

Удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно практически мгновенно изменить мимику человека на фотографии. В основу приложения положен

Pixelmator 2.3 для iPhone, iPad

Pixelmator – один из лучших фоторедакторов для iOS-девайсов, который обладает всеми необходимыми функциями и инструментами для создания, изменения и улучшения ваших

PicsArt Photo Studio 9.7 для iPhone, iPad

PicsArt Photo Studio - мощный фоторедактор с набором разнообразных функций и инструментов для обработки изображений

скачать Adguard

Отзывы о программе Selfme - Селфи таймер

Admin

Отзывов о программе Selfme - Селфи таймер 3.2 для iPhone пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 