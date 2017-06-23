App Cache Cleaner - удобный инструмент для Android для очистки временных файлов (кэша), которые скопились после установки приложений, работы браузера, просмотра и редактирования изображений, документов и т.п. Один клик и ваше мобильное устройство "вздохнет" с облегчением. При помощи App Cache Cleaner вы сможете очистить кэш одного или всех установленных приложений. При этом вам не потребуются ROOT прав.

После очистки кэш-файлов, вы сможете восстановить драгоценное пространство памяти телефона или планшета, и не беспокоиться при этом, что удалите что-то важное.

Особенности App Cache Cleaner: