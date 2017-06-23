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App Cache Cleaner для Android

App Cache Cleaner 6.6.0 для Android

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Описание App Cache Cleaner 6.6.0 для AndroidОписание   Скачать App Cache Cleaner 6.6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (4,85 Мб) Скриншоты App Cache Cleaner 6.6.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика App Cache Cleaner 6.6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о App Cache Cleaner 6.6.0 для AndroidОтзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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App Cache Cleaner - удобный инструмент для Android для очистки временных файлов (кэша), которые скопились после установки приложений, работы браузера, просмотра и редактирования изображений, документов и т.п. Один клик и ваше мобильное устройство "вздохнет" с облегчением. При помощи App Cache Cleaner вы сможете очистить кэш одного или всех установленных приложений. При этом вам не потребуются ROOT прав.

После очистки кэш-файлов, вы сможете восстановить драгоценное пространство памяти телефона или планшета, и не беспокоиться при этом, что удалите что-то важное.

Особенности App Cache Cleaner:

  • Удаление файлов кэша в один клик
  • Автоматическое удаление всех кэш-файлов с заданным интервалом
  • Автоматический выход после очистки всех файлы из кэша
  • Очистка кэша для выбранного приложения
  • Сортировка приложений по размеру кэша или имени приложения
  • Удаление residual files
  • Долгим нажатием на любой элемент в списке приложений, вы можете:
    • Поделиться ссылкой на приложение с друзьями
    •  Перейти на страницу приложения в Google Play
    • Удалить приложение
    • Открыть приложение
    • Получить информацию о приложении
Что нового в App Cache Cleaner 6.6.0 для Android?
  • Поддержка Android 6.0/Android 7.0/Android 7.1.
Скриншоты App Cache Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 968
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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Отзывы о программе App Cache Cleaner

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