Переводчик Google - отличное приложение для быстрого перевода на понятный Вам язык простого введенного текста, а также текста на изображениях (картинках) и голосовой речи. Теперь где бы Вы ни находились, понять Вашего собеседника, объяснить свои предпочтения, сориентироваться в названиях улиц и общественных мест становится легко и удобно - просто установите на свое мобильное устройство Переводчик Google.

Всего приложением поддерживается 90 языков мира, где есть и самые популярные, так и редко всречающиеся: английский, немецкий, испанский, русский, французский, себуанский, панджаби, суданский, каталанский, японский и т.д. Удобно, что переводить можно не только напечатанный Вами на устройстве текст, но и просто сфотографировать какую-то непонятную вывеску и получить ее значение на родном языке. Кроме того, Переводчик Google обеспечивает функцию голосового распознавания речи и автоматического перевода, что позволит Вам общаться с иноязычным собеседником практически синхронно.

Самые часто используемые и удачные переводы можно заносить в список избранных и получать к ним быстрый доступ. Есть встроенная опция озвучки введенного текста - это на случай, если не знаете как правильно прочитать то или иное буквосочетание на незнакомом языке.

В общем, Переводчик Google действительно полезное приложение, которое особенно пригодится всем путешествующим (в том числе и по экзотическим странам), а также и тем, кто изучает иностранные языки, став хорошим помощником.