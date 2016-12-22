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RoboForm для iOS

RoboForm 8.0.0 для iPhone, iPad

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Описание RoboForm 8.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать RoboForm 8.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (59.8 Мб) Скриншоты RoboForm 8.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика RoboForm 8.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о RoboForm 8.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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RoboForm - один из самых лучших и надежных кросс-платформенных менеджеров паролей, теперь реализованный и для iOS-устройств. Среди других аналогичных приложений RoboForm отличается очень простым и удобным интерфейсом, позволяя заполнять регистрационные формы буквально в одно нажатие.

С помощью этой программы Вы сможете быстро и легко сохранять и редактировать данные аккаунтов (логины, пароли) на часто посещаемых сайтах, входить в свою учетную запись посредством встроенного браузера RoboForm (в том числе и в учетные записи, использующие многоступенчатую систему авторизации), всегда иметь под рукой данные идентификаторов (контакты, личная информация), важные записи и заметки и т.д.

Основные возможности RoboForm:

  • автоматическая регистрация (вход) на сайтах через встроенный браузер RoboForm,
  • просмотр и редактирование Ваших логинов, персональных данных и заметок,
  • автосохранение информации (пароль, логин) для новых форм авторизации,
  • синхронизация аккаунта Roboform с другими устройствами на разных ОС,
  • поддерживается автоматический выход из менеджера (при бездействии) и в ручном режиме,
  • генерация сложных трудно взламываемых паролей и др.

С RoboForm Вам не придется запоминать Ваши сложные учетные и личные данные. В тоже время Вы можете не беспокоиться за утечку информации, как это бывает, если храните важные записи где-то на бумаге или в текстовом файле.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты RoboForm:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 135
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей

Отзывы о программе RoboForm

Admin

Отзывов о программе RoboForm 8.0.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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