RoboForm - один из самых лучших и надежных кросс-платформенных менеджеров паролей, теперь реализованный и для iOS-устройств. Среди других аналогичных приложений RoboForm отличается очень простым и удобным интерфейсом, позволяя заполнять регистрационные формы буквально в одно нажатие.

С помощью этой программы Вы сможете быстро и легко сохранять и редактировать данные аккаунтов (логины, пароли) на часто посещаемых сайтах, входить в свою учетную запись посредством встроенного браузера RoboForm (в том числе и в учетные записи, использующие многоступенчатую систему авторизации), всегда иметь под рукой данные идентификаторов (контакты, личная информация), важные записи и заметки и т.д.

Основные возможности RoboForm:

автоматическая регистрация (вход) на сайтах через встроенный браузер RoboForm,

просмотр и редактирование Ваших логинов, персональных данных и заметок,

автосохранение информации (пароль, логин) для новых форм авторизации,

синхронизация аккаунта Roboform с другими устройствами на разных ОС,

поддерживается автоматический выход из менеджера (при бездействии) и в ручном режиме,

генерация сложных трудно взламываемых паролей и др.

С RoboForm Вам не придется запоминать Ваши сложные учетные и личные данные. В тоже время Вы можете не беспокоиться за утечку информации, как это бывает, если храните важные записи где-то на бумаге или в текстовом файле.