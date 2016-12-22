RoboForm - один из самых лучших и надежных кросс-платформенных менеджеров паролей, теперь реализованный и для iOS-устройств. Среди других аналогичных приложений RoboForm отличается очень простым и удобным интерфейсом, позволяя заполнять регистрационные формы буквально в одно нажатие.
С помощью этой программы Вы сможете быстро и легко сохранять и редактировать данные аккаунтов (логины, пароли) на часто посещаемых сайтах, входить в свою учетную запись посредством встроенного браузера RoboForm (в том числе и в учетные записи, использующие многоступенчатую систему авторизации), всегда иметь под рукой данные идентификаторов (контакты, личная информация), важные записи и заметки и т.д.
Основные возможности RoboForm:
- автоматическая регистрация (вход) на сайтах через встроенный браузер RoboForm,
- просмотр и редактирование Ваших логинов, персональных данных и заметок,
- автосохранение информации (пароль, логин) для новых форм авторизации,
- синхронизация аккаунта Roboform с другими устройствами на разных ОС,
- поддерживается автоматический выход из менеджера (при бездействии) и в ручном режиме,
- генерация сложных трудно взламываемых паролей и др.
С RoboForm Вам не придется запоминать Ваши сложные учетные и личные данные. В тоже время Вы можете не беспокоиться за утечку информации, как это бывает, если храните важные записи где-то на бумаге или в текстовом файле.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app