Total Privacy для Windows

Total Privacy 6.5.4.380

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Total Privacy 6.5.4.380Описание   Скачать Total Privacy 6.5.4.380СКАЧАТЬ (4,93 Мб) Скриншоты Total Privacy 6.5.4.380Скриншоты (7)   Статистика Total Privacy 6.5.4.380Статистика   Отзывы о Total Privacy 6.5.4.380Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Total Privacy - это мощная многофункциональная программа, с помощью которой можно полностью удалять из системы следы деятельности пользователя. Это приложение будет особенно актуально для тех пользователей, к машинам которых имеется общий доступ (например, на работе), т.к. оно позволяет значительно повысить уровень конфиденциальности и защиты используемой информации.

Total Privacy поможет очистить историю документов и используемых приложений, удалить временные файлы, избавиться от следов сторонних продуктов, воспрепятствовать восстановлению ранее удаленных файлов и др. Кроме того, Total Privacy отлично мониторит все известные браузеры (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer) с возможностью управления кэшем, историей посещенных страниц, куками, регистрационными формами и т.д.

Total Privacy полностью настраивается на предпочтения и особенности пользователя, хотя и нельзя сказать, что интерфейс и опционал программы просты для восприятия - многие инструменты рассчитаны, пожалуй, на тех, кто имеет некоторый опыт работы с подобными приложениями.

В целом же, Total Privacy весьма полезен, обеспечивая надежное удаление любой информацию с Вашего компьютера, в том числе и следов деятельности как локально в системе, так и в интернете.

Что нового в Total Privacy 6.5.4.380?
  • Улучшена поддержка Windows 10
Скриншоты Total Privacy:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 22.95 евро
Ограничение в работе программыфункциональные оганичения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 985
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных
ТОП-сегодня раздела "Защита данных"
 

XSpider 7.8

XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях

ChrisPC Anonymous Proxy 6.80 Free

ChrisPC Anonymous Proxy позволит вам анонимно находиться в сети Интернет, быстро подключаться к прокси-серверам из более чем 50 стран и быстро менять IP-адрес.

Lim Block Folder 1.4.6

Lim Block Folder - весьма полезная утилита для установки пароля на папки с целью предотвращения несанкционированного доступа к информации содержащейся в них

Anvide Seal Folder 5.30

Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно заблокировать или разблокировать сразу несколько папок

Mask Surf 3.8 Pro

Mask Surf - Комплексное решение по защите вашей конфиденциальной информации во время пребывания в Интернет и удаления файлов-следов. Mask Surf позволит вам

Folder Lock 7.6.9

Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и

скачать Adguard

Отзывы о программе Total Privacy

Admin

Отзывов о программе Total Privacy 6.5.4.380 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 