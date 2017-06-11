Total Privacy - это мощная многофункциональная программа, с помощью которой можно полностью удалять из системы следы деятельности пользователя. Это приложение будет особенно актуально для тех пользователей, к машинам которых имеется общий доступ (например, на работе), т.к. оно позволяет значительно повысить уровень конфиденциальности и защиты используемой информации.

Total Privacy поможет очистить историю документов и используемых приложений, удалить временные файлы, избавиться от следов сторонних продуктов, воспрепятствовать восстановлению ранее удаленных файлов и др. Кроме того, Total Privacy отлично мониторит все известные браузеры (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer) с возможностью управления кэшем, историей посещенных страниц, куками, регистрационными формами и т.д.

Total Privacy полностью настраивается на предпочтения и особенности пользователя, хотя и нельзя сказать, что интерфейс и опционал программы просты для восприятия - многие инструменты рассчитаны, пожалуй, на тех, кто имеет некоторый опыт работы с подобными приложениями.

В целом же, Total Privacy весьма полезен, обеспечивая надежное удаление любой информацию с Вашего компьютера, в том числе и следов деятельности как локально в системе, так и в интернете.