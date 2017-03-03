DataExpress для Windows

DataExpress 2.0

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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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DataExpress - это универсальная, полностью настраиваемая база данных для хранения разнообразной информации: от простого телефонного справочника до сложных структур данных со списками, таблицами и графикой. Программа имеет простой классический интерфейс и не требует много времени на освоение.

Все данные вводятся в формы, которые создаются пользователем по своему усмотрению и необходимости. Для этого в программе предусмотрен дизайнер форм. Размещайте компоненты на форме так, как Вам удобно. Каждый компонент может хранить данные определенного типа. На форме можно размещать следующие компоненты: надпись, текст, число, дата, заметка, флажок, список, список объектов, изображение, фоновое изображение, фигура, файл, таблица, группа, закладки.

В DataExpress предусмотрено несколько режимов просмотра: в виде таблицы, в виде формы, в таблице и форме одновременно. С помощью фильтра можно отбирать данные по определенным условиям. Есть и обычный поиск по полям. Вы можете распечатывать информацию, используя шаблоны. Шаблоны создаются в текстовом редакторе в форматах DOCX, ODT, WORD XML или HTML.

Основные возможности:

  • хранение информации в локальной базе данных Firebird;
  • ведение множества баз;
  • удобный дизайнер форм;
  • ввод и редактирование данных в форме и таблице;
  • поиск данных по отдельным полям или всем полям одновременно;
  • фильтрация данных;
  • сортировка данных;
  • печать данных с использованием шаблонов;
  • импорт/экспорт данных в формат CSV, в том числе изображений и файлов;
  • несколько режимов просмотра данных;
  • запоминание пользовательских настроек: фильтры, размеры и позиции столбцов, сортировки, режимы просмотра;
  • возможность работы с флешки (портативная версия).

В целом, программа поможет Вам лучше систематизировать информацию и сохранить ее в единой базе данных, а также избавит от необходимости хранить данные в отдельных файлах и папках.

Скриншоты DataExpress:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 384
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБазы данных

Отзывы о программе DataExpress

Владимир про DataExpress 1.9.5 [17-01-2017]

Программа набирает популярность и в поиске можно обнаружить уже массу фейков на DataExpress под названием:
"Portable DataExpress 2.3.12".
Это вирус!
Актуальные релизы DataExpress на сегодня - 1.9.5 и 2 beta и находятся они на официальном сайте разработчика: http://mydataexpress.ru
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Дмитрий про DataExpress 1.9.5 [30-10-2016]

Чем то напоминает конфигуратор 1с. Неплохой конструктор. Долго ли он будет бесплатным?
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Катя про DataExpress 1.9.5 [23-10-2016]

Удобная программа, работает с флешки и под wine 1.9 в ОС Linux.
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Михаил про DataExpress 1.7.4 [27-09-2016]

У этой программы перспективное будущее, очень простая в создании баз данных.
PS: сложное и дурак придумает!
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Владимир про DataExpress 1.7.4 [14-06-2016]

Из всех подобных аналогов - лучшая!
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