DataExpress - это универсальная, полностью настраиваемая база данных для хранения разнообразной информации: от простого телефонного справочника до сложных структур данных со списками, таблицами и графикой. Программа имеет простой классический интерфейс и не требует много времени на освоение.

Все данные вводятся в формы, которые создаются пользователем по своему усмотрению и необходимости. Для этого в программе предусмотрен дизайнер форм. Размещайте компоненты на форме так, как Вам удобно. Каждый компонент может хранить данные определенного типа. На форме можно размещать следующие компоненты: надпись, текст, число, дата, заметка, флажок, список, список объектов, изображение, фоновое изображение, фигура, файл, таблица, группа, закладки.

В DataExpress предусмотрено несколько режимов просмотра: в виде таблицы, в виде формы, в таблице и форме одновременно. С помощью фильтра можно отбирать данные по определенным условиям. Есть и обычный поиск по полям. Вы можете распечатывать информацию, используя шаблоны. Шаблоны создаются в текстовом редакторе в форматах DOCX, ODT, WORD XML или HTML.

Основные возможности:

хранение информации в локальной базе данных Firebird;

ведение множества баз;

удобный дизайнер форм;

ввод и редактирование данных в форме и таблице;

поиск данных по отдельным полям или всем полям одновременно;

фильтрация данных;

сортировка данных;

печать данных с использованием шаблонов;

импорт/экспорт данных в формат CSV, в том числе изображений и файлов;

несколько режимов просмотра данных;

запоминание пользовательских настроек: фильтры, размеры и позиции столбцов, сортировки, режимы просмотра;

возможность работы с флешки (портативная версия).

В целом, программа поможет Вам лучше систематизировать информацию и сохранить ее в единой базе данных, а также избавит от необходимости хранить данные в отдельных файлах и папках.