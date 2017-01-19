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Уход за ребенком для iOS

Уход за ребенком 9.1.1550 для iPhone,iPad

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Описание Уход за ребенком 9.1.1550 для iPhone,iPadОписание   Скачать Уход за ребенком 9.1.1550 для iPhone,iPadСКАЧАТЬ (110 Мб) Скриншоты Уход за ребенком 9.1.1550 для iPhone,iPadСкриншоты (11)   Статистика Уход за ребенком 9.1.1550 для iPhone,iPadСтатистика   Отзывы о Уход за ребенком 9.1.1550 для iPhone,iPadОтзывы (0)  
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Уход за ребенком - обучающе-развивающее приложение для самых юных пользователей iOS-устройств, в котором они смогут стать взрослыми и сами поухаживать за беспомощным малышом пандой. Маленькая панда не сидит на месте - все время хочется что-то делать и узнавать этот мир, но без помощи ей не обойтись. Пусть Ваш ребенок поиграется с пандой, увлечет ее интересными звуками и неожиданными подарками, ведь детишкам так нравится все новое и неизвестное.

Однако просто играться с пандой недостаточно. Надо не забывать кормить этого забавного зверенка, предварительно приготовив молочную смесь или полезные фрукты и овощи. Ну и конечно, надо периодически менять подгузник, который может раздражать малыша и быть причиной капризов. В конце этого разнообразного дня уложите панду спать, покачав в кроватке и укрыв одеялом.

Цель приложения Уход за ребенком - развить у Вашего ребенка чувство ответственности и сопереживания. А непринужденная атмосфера, яркая качественная графика, хорошее звуковое сопровождение и забавный игровой мир только помогут малышу вжиться в роль взрослого и решить ежедневные задачи по уходу за новорожденным ребенком.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Уход за ребенком:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Китайскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 165
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт

Отзывы о программе Уход за ребенком

Admin

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