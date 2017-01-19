Уход за ребенком - обучающе-развивающее приложение для самых юных пользователей iOS-устройств, в котором они смогут стать взрослыми и сами поухаживать за беспомощным малышом пандой. Маленькая панда не сидит на месте - все время хочется что-то делать и узнавать этот мир, но без помощи ей не обойтись. Пусть Ваш ребенок поиграется с пандой, увлечет ее интересными звуками и неожиданными подарками, ведь детишкам так нравится все новое и неизвестное.

Однако просто играться с пандой недостаточно. Надо не забывать кормить этого забавного зверенка, предварительно приготовив молочную смесь или полезные фрукты и овощи. Ну и конечно, надо периодически менять подгузник, который может раздражать малыша и быть причиной капризов. В конце этого разнообразного дня уложите панду спать, покачав в кроватке и укрыв одеялом.

Цель приложения Уход за ребенком - развить у Вашего ребенка чувство ответственности и сопереживания. А непринужденная атмосфера, яркая качественная графика, хорошее звуковое сопровождение и забавный игровой мир только помогут малышу вжиться в роль взрослого и решить ежедневные задачи по уходу за новорожденным ребенком.