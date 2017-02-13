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500px для iOS

500px 4.7.3 для iPhone, iPad

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Описание 500px 4.7.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать 500px 4.7.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (61.1 Мб) Скриншоты 500px 4.7.3 для iPhone, iPadСкриншоты (12)   Статистика 500px 4.7.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о 500px 4.7.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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500px - официальный клиент для iOS-устройств популярного фотосообщества для поиска, обмена, покупки и продажи вдохновляющих фотографий. Проект реализован и существует благодаря усилиям творческих людей со всего мира. Каждый день тысячи людей посещают ресурс 500px, чтобы не только найти интересные, необыкновенные и завораживающие снимки со всей планеты, но также и освоить методики развития собственных навыков и понимания тонкостей искусства.

В Вашем распоряжении будут огромные коллекции фотографий, разбитых на отдельные категории: популярное, выбор редакции, свежее, лента. В каждой категории возможен просмотр фотокадров в виде слайд-шоу, где Вы сами устанавливаете время задержки и эффект смены снимка. Смотрите, ищите что-то интересное для себя, открывайте новые творческие подходы и наслаждайтесь яркой, качественной графикой. В сообществе фотографов можно оставлять комментарии, добавлять лайки, а отдельные фотографии перемещать в избранное для дальнейшего быстрого доступа к ним.

Если считаете, что Ваши работы достойны всеобщего обозрения, то присоединяйтесь к проекту и загружайте собственные фотографии. Картинки, сделанные камерой iPhone или iPad, перед публикацией можно улучшить при помощи мощного набора инструментов от Adobe.

В любом случае, 500px не даст Вам скучать, погружая в волшебный и неповторимый мир качественных фотографий.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты 500px:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 194
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото

Отзывы о программе 500px

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