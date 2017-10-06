Advanced Download Manager для Android

Advanced Download Manager 6.1.7 для Android

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Описание Advanced Download Manager 6.1.7 для AndroidОписание   Скачать Advanced Download Manager 6.1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (3,79 Мб) Скриншоты Advanced Download Manager 6.1.7 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Advanced Download Manager 6.1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Advanced Download Manager 6.1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Advanced Download Manager - удобный менеджер загрузок, благодаря которому можно легко загружать на Android-устройство файлы любого типа. Также приложение умеет перехватывать файлы из браузеров и ускорять их загрузку в несколько раз.

Возможности Advanced Download Manager:

  • перехват ссылок из браузера и буфера обмена;
  • возможность управления закачками;
  • многопотоковая загрузка файлов;
  • возможность сортировки файлов;
  • докачка файлов;
  • автоматический запуск/остановка загрузок в зависимости от наличия/отсутствия Wi-Fi;
  • наличие интегрированного браузера для закачек с сайтов требующих авторизации;
  • возможность резервного копирования настроек и списка закачек;
  • возможность сохранения файлов разных типов в разные каталоги (Видео, Архивы, Программы, Музыка, Изображения и пр.);
  • встроенный планировщик;
  • уведомление об окончании закачки;
  • наличие виджета для домашнего экрана;
  • возможность настройки интерфейса;
  • импорт закачек из TXT файла и многое другое.
Что нового в Advanced Download Manager 6.1.7 для Android?
  • вся фильтрация и сортировка в новом Правом меню
  • фильтрация и сортировка по Времени
  • сортировка по Категории
  • в Левом меню только быстрые опции
  • Настройки - Данные - Экспортировать закачки в txt-файл
  • два Совета с предложением отключить Энергосбережение и Экономию батареи
  • кнопка SD-карта в окне Путь для Настройки - Каталогизация и Данные
  • обновленное Левое меню и Выделение для встроенного Браузера
  • интеграция с другими программами через интенты
  • команда Выделить все в Меню
Скриншоты Advanced Download Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 020
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры закачек
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Отзывы о программе Advanced Download Manager

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